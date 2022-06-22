Marmaris'te (yangın bölgesinde) hava nasıl olacak? | 22 Haziran 2022

Batı Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bolu-25, Düzce-28 derece.

Orta ve Doğu Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Trabzon-26, Samsun-27 derece.