Sela okunacak mı? 15 Temmuz'da sela ne zaman, saat kaçta okunacak? Sela anlamı ve okunuşu
Sela ya da sala, genellikle cuma günleri vesilesiyle ve cenaze namazından önce okunuyor. Ancak bazı özel ve önemli günlerde de sela okunuyor. 2016 yılındaki darbe girişiminde ülke genelindeki tüm camilerden selalar okunmuştu. Dini açıdan önemli bir yeri bulunan sela, 15 Temmuz'un yıl dönümünde de işitilecek. Peki, sela 15 Temmuz'da ne zaman okunacak? Sela nedir, ne anlama gelir?
Sela okunuşu ve anlamı, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 15 Temmuz yıl dönümlerinde camilerden okunan selanın yanı sıra o tarihte farklı etkinliklerle anma programları düzenleniyor. Bu sene 15 Temmuz sebebiyle 81 ilde anma ve dua programları gerçekleşirken, 81 bin hatmin duası yapılacak. İşte, sela anlamı ve okunuşu...