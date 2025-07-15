Sela okunacak mı? 15 Temmuz'da sela ne zaman, saat kaçta okunacak? Sela anlamı ve okunuşu

Sela ya da sala, genellikle cuma günleri vesilesiyle ve cenaze namazından önce okunuyor. Ancak bazı özel ve önemli günlerde de sela okunuyor. 2016 yılındaki darbe girişiminde ülke genelindeki tüm camilerden selalar okunmuştu. Dini açıdan önemli bir yeri bulunan sela, 15 Temmuz'un yıl dönümünde de işitilecek. Peki, sela 15 Temmuz'da ne zaman okunacak? Sela nedir, ne anlama gelir?

Sela okunacak mı? 15 Temmuz'da sela ne zaman, saat kaçta okunacak? Sela anlamı ve okunuşu - 1

Sela okunuşu ve anlamı, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 15 Temmuz yıl dönümlerinde camilerden okunan selanın yanı sıra o tarihte farklı etkinliklerle anma programları düzenleniyor. Bu sene 15 Temmuz sebebiyle 81 ilde anma ve dua programları gerçekleşirken, 81 bin hatmin duası yapılacak. İşte, sela anlamı ve okunuşu...

TÜRKİYE HABERLERİ

Sela okunacak mı? 15 Temmuz'da sela ne zaman, saat kaçta okunacak? Sela anlamı ve okunuşu - 2

SELA 15 TEMMUZ'DA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OKUNACAK?

15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te tüm camilerde eş zamanlı olarak sela okunacak, cami minarelerinin ışıkları sabaha kadar açık kalacak. Çarşamba sabahı (16 Temmuz) tüm camilerde "sabah namazı" buluşmaları düzenlenecek.

Sela okunacak mı? 15 Temmuz'da sela ne zaman, saat kaçta okunacak? Sela anlamı ve okunuşu - 3

SELA NEDİR, NEDEN OKUNUR?

Bazı özel günlerde ezandan önce veya kılınacak cenaze namazını haber vermek amacıyla camilerde okunan salâ (salavat) Hz. Peygamber’e (s.a.s.) selam ve övgüdür. Daha çok özel gün ve gecelerin, olayların habercisi olarak okunur.

Sela okunacak mı? 15 Temmuz'da sela ne zaman, saat kaçta okunacak? Sela anlamı ve okunuşu - 4

Sela Sözleri

“Es Salatu Ve’s-Selamu Aleyke Ya Rasulallah!
Es Salatu Ve’s-Selamu Aleyke Ya Habiballah!
Es Salatu Ve’s-Selamu Aleyke Ya Nûre Arşillah!
Es Salatu Ve’s-Selamu Aleyke Ya Hayra Halgillah!
Es Salatu Ve’s-Selamu Aleyke Ya Seyyidel Evveline Vel Ahirin!
Vel Hamdü Lillahi Rabbil Alemin!”

Sela Anlamı

“Ey Allah’ın Resûlü, salat-u selam senin üzerine olsun!
Ey Allah’ın Habibi, salat-u selam senin üzerine olsun!
Ey Allah’ın Arşının Nuru, salat-u selam senin üzerine olsun!
Ey Allah’ın mahlukatının hayırlısı, salat-u selam senin üzerine olsun!
Ey öncekilerin ve sonrakilerin efendisi, salat-u selam senin üzerine olsun!
Hamd alemlerin Rabbi olan Allah içindir!”

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