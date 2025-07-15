Sela okunacak mı? 15 Temmuz'da sela ne zaman, saat kaçta okunacak? Sela anlamı ve okunuşu

Sela Sözleri



“Es Salatu Ve’s-Selamu Aleyke Ya Rasulallah!

Es Salatu Ve’s-Selamu Aleyke Ya Habiballah!

Es Salatu Ve’s-Selamu Aleyke Ya Nûre Arşillah!

Es Salatu Ve’s-Selamu Aleyke Ya Hayra Halgillah!

Es Salatu Ve’s-Selamu Aleyke Ya Seyyidel Evveline Vel Ahirin!

Vel Hamdü Lillahi Rabbil Alemin!”



Sela Anlamı



“Ey Allah’ın Resûlü, salat-u selam senin üzerine olsun!

Ey Allah’ın Habibi, salat-u selam senin üzerine olsun!

Ey Allah’ın Arşının Nuru, salat-u selam senin üzerine olsun!

Ey Allah’ın mahlukatının hayırlısı, salat-u selam senin üzerine olsun!

Ey öncekilerin ve sonrakilerin efendisi, salat-u selam senin üzerine olsun!

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah içindir!”