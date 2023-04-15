Selahaddin Eyyubi Camisi ibadete açıldı

Diyarbakır'da 25 bin kişilik Selahaddin Eyyübi Camisi ve Külliyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.
Diyarbakırlı iş insanı İhsan Arslan tarafından Yenişehir semtinde yaptırılan Selahaddin Eyyubi Camisi ve Külliyesinin yapımı 6 yıl sürdü.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük camisi olan Selahaddin Eyyübi Camisi, sadece bir ibadet alanı değil, sergi, konferans salonları ve eğitim alanları ile çevrili bir külliye olarak inşa edildi.
Caminin açılış kurdelesini kesen Erdoğan, "Camimiz tüm ümmet için hayırlara vesile olsun inşallah. Maddi ve manevi emeği geçenlerden de Rabb'im razı olsun." dedi.
Selahaddin Eyyubi Camisi ve Külliyesi 25 bin kişi kapasiteli.
43 bin 500 metrekarelik kapalı, 1500 metrekarelik fuaye ve sergi salonu, 700 kişilik konferans salonu ve 500 araçlık otoparkı var.
İş insanı İhsan Arslan tarafından yaptırılan caminin 4 yan, 1 de ana kapısı bulunuyor. Kapılara peygamberlerin isimleri verildi.
Caminin külliyesinde kafeterya, kütüphane, gençlik merkezi ve ofis alanları da bulunuyor.
Sadeliğin ön plana çıktığı camide, dört minare ve 56 kubbenin sekizgen formları, yöredeki mimarinin karakteristik özelliklerini taşıyor.
Caminin alt katında ise 12 bin yıl boyunca bölgede bulunan 28 medeniyetin izleri yansıtıldı.