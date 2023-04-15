Selahaddin Eyyubi Camisi ibadete açıldı

Diyarbakır'da iş insanı İhsan Arslan tarafından yaptırılan 25 bin kişilik Selahaddin Eyyübi Camisi ve Külliyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. İnşaası 6 yıl süren ve bölgenin en büyük camisi olan Selahattin Eyyubi Camisi ve Külliyesi, farklı medeniyetlerin izlerini taşıyor.

Selahaddin Eyyubi Camisi ibadete açıldı - 1

Diyarbakır'da 25 bin kişilik Selahaddin Eyyübi Camisi ve Külliyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Selahaddin Eyyubi Camisi ibadete açıldı - 2

Diyarbakırlı iş insanı İhsan Arslan tarafından Yenişehir semtinde yaptırılan Selahaddin Eyyubi Camisi ve Külliyesinin yapımı 6 yıl sürdü.

Selahaddin Eyyubi Camisi ibadete açıldı - 3

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük camisi olan Selahaddin Eyyübi Camisi, sadece bir ibadet alanı değil, sergi, konferans salonları ve eğitim alanları ile çevrili bir külliye olarak inşa edildi.

Selahaddin Eyyubi Camisi ibadete açıldı - 4

Caminin açılış kurdelesini kesen Erdoğan, "Camimiz tüm ümmet için hayırlara vesile olsun inşallah. Maddi ve manevi emeği geçenlerden de Rabb'im razı olsun." dedi.

Selahaddin Eyyubi Camisi ibadete açıldı - 5

Selahaddin Eyyubi Camisi ve Külliyesi 25 bin kişi kapasiteli.

Selahaddin Eyyubi Camisi ibadete açıldı - 6

43 bin 500 metrekarelik kapalı, 1500 metrekarelik fuaye ve sergi salonu, 700 kişilik konferans salonu ve 500 araçlık otoparkı var.

Selahaddin Eyyubi Camisi ibadete açıldı - 7

İş insanı İhsan Arslan tarafından yaptırılan caminin 4 yan, 1 de ana kapısı bulunuyor. Kapılara peygamberlerin isimleri verildi.

Selahaddin Eyyubi Camisi ibadete açıldı - 8

Caminin külliyesinde kafeterya, kütüphane, gençlik merkezi ve ofis alanları da bulunuyor.

Selahaddin Eyyubi Camisi ibadete açıldı - 9

Sadeliğin ön plana çıktığı camide, dört minare ve 56 kubbenin sekizgen formları, yöredeki mimarinin karakteristik özelliklerini taşıyor.

Selahaddin Eyyubi Camisi ibadete açıldı - 10

Caminin alt katında ise 12 bin yıl boyunca bölgede bulunan 28 medeniyetin izleri yansıtıldı.

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