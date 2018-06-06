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Şelalede mahsur kaldılar

Anadolu Ajansı

Manavgat ırmağında suyun yükselmesiyle şelalede mahsur kalan 4 kişi, baraj suyunun kesilmesiyle kurtarıldı.

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    Antalya'da Manavgat Şelalesi'ni gezen 4 kişi, suyun kesilmesini fırsat bilerek ırmak üzerindeki adaya yürüyerek geçti.
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    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahsur kalanlar, ekiplerin halat ve botla kurtarma çalışmalarını kabul etmeyince, barajın suyu kesildi. Suyun çekilmesiyle yürüyerek ırmaktan çıkan 4 kişi, bölgeden ayrıldı.
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