Şelalede mahsur kaldılar
Anadolu Ajansı
Manavgat ırmağında suyun yükselmesiyle şelalede mahsur kalan 4 kişi, baraj suyunun kesilmesiyle kurtarıldı.
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1Antalya'da Manavgat Şelalesi'ni gezen 4 kişi, suyun kesilmesini fırsat bilerek ırmak üzerindeki adaya yürüyerek geçti.
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2Bir süre adada sohbet eden 4 kişi, ırmağa yeniden su bırakılınca bir ağacın gövdesine sığınmak zorunda kaldı.
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3Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahsur kalanlar, ekiplerin halat ve botla kurtarma çalışmalarını kabul etmeyince, barajın suyu kesildi. Suyun çekilmesiyle yürüyerek ırmaktan çıkan 4 kişi, bölgeden ayrıldı.