Selası verildi, mezarı kazıldı, yakınları cenaze için izin aldı: Ölmeyince bütün program iptal oldu

Aydın’da ilginç bir olay yaşandı. Rahatsızlığı nedeniyle hastaneye getirilen bir hastadan kan ve idrar alan hastane görevlileri, sonuçları bekleyen hasta yakınlarına, “Hastanız için cenaze aracı isteyin.” dedi. Hasta yakınları bunun üzerine cenaze hazırlıkları yapmaya başladı. Hasta için sela verildi, defin hazırlıkları yapıldı. Hasta yaşamını yitirmeyince, cenaze programı iptal edildi.

Selası verildi, mezarı kazıldı, yakınları cenaze için izin aldı: Ölmeyince bütün program iptal oldu - 1

Aydın’da benzeri filmlerde gerçekleşebilecek bir olay yaşandı.

Köşk ilçesine bağlı Ilıdağ Mahallesi’nde yaşayan ve bir süredir rahatsız olan 77 yaşındaki Naile Gökcük, sabah saatlerinde yakınları tarafından Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne getirildi.

Kadının tedavisi devam ederken, iddiaya göre hastane görevlileri, kadının yakınlarına, “Hastanız için cenaze aracı isteyin.” denildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Selası verildi, mezarı kazıldı, yakınları cenaze için izin aldı: Ölmeyince bütün program iptal oldu - 2

AİLE CENAZE HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Aile bunun üzerine cenaze hazırlıklarına başladı.

Olayı anlatan kadının oğlu Fatih Gökcük, “Annemi hastaneye getirdik. Kan ve idrar örnekleri alındı. Sonuçları beklendiği sırada yanıma gelen hastanenin sağlık görevlisi ‘Cenaze aracı isteyin’ dedi. Ben de bunun üzerine köydeki yakınlarımı arayıp durumu bildirerek cenaze hazırlığı yapılmasını istedim.” dedi.
Selası verildi, mezarı kazıldı, yakınları cenaze için izin aldı: Ölmeyince bütün program iptal oldu - 3

KÖYDE SELA VERİLDİ

Annesinin selasının verildiğini, defin için hazırlık yapıldığını anlatan Fatih Gökcük, “Daha sonra sağlıkçılar tekrar yanımıza gelip, annemin kalbini yeniden çalıştırdıklarını belirttiler.” diye konuştu.

Selası verildi, mezarı kazıldı, yakınları cenaze için izin aldı: Ölmeyince bütün program iptal oldu - 4

YAKINLARI CENAZE İÇİN İZİN ALDI

Gökcük’ün cenaze hazırlıkları sırasında çok sayıda yakını da cenaze töreni için işlerinden izin aldı.

Kadının durumunun iyiye gitmesi üzerine cenaze programı iptal edildi.
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