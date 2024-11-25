Selası verildi, mezarı kazıldı, yakınları cenaze için izin aldı: Ölmeyince bütün program iptal oldu

Aydın’da benzeri filmlerde gerçekleşebilecek bir olay yaşandı.

Köşk ilçesine bağlı Ilıdağ Mahallesi’nde yaşayan ve bir süredir rahatsız olan 77 yaşındaki Naile Gökcük, sabah saatlerinde yakınları tarafından Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne getirildi.

Kadının tedavisi devam ederken, iddiaya göre hastane görevlileri, kadının yakınlarına, “Hastanız için cenaze aracı isteyin.” denildi.