Selası verildi, mezarı kazıldı, yakınları cenaze için izin aldı: Ölmeyince bütün program iptal oldu
Aydın’da ilginç bir olay yaşandı. Rahatsızlığı nedeniyle hastaneye getirilen bir hastadan kan ve idrar alan hastane görevlileri, sonuçları bekleyen hasta yakınlarına, “Hastanız için cenaze aracı isteyin.” dedi. Hasta yakınları bunun üzerine cenaze hazırlıkları yapmaya başladı. Hasta için sela verildi, defin hazırlıkları yapıldı. Hasta yaşamını yitirmeyince, cenaze programı iptal edildi.
Aydın’da benzeri filmlerde gerçekleşebilecek bir olay yaşandı.
Köşk ilçesine bağlı Ilıdağ Mahallesi’nde yaşayan ve bir süredir rahatsız olan 77 yaşındaki Naile Gökcük, sabah saatlerinde yakınları tarafından Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne getirildi.Kadının tedavisi devam ederken, iddiaya göre hastane görevlileri, kadının yakınlarına, “Hastanız için cenaze aracı isteyin.” denildi.