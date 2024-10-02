Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST'te toplamda 10 milyon ziyaretçiyi ağırladık
TEKNOFEST Adana'da başladı. TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, 2018'den bu yana TEKNOFEST kapsamındaki teknoloji yarışmalarına başvuru sayısının 4 milyonu bulduğunu belirtti. Bayraktar, "2018'den bu yana tam 27 farklı şehrimizde teknoloji yarışmaları düzenledik. Toplamda 10 milyon ziyaretçiyi ağırladık." dedi.
TEKNOFEST Adana, 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.