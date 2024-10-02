Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST'te toplamda 10 milyon ziyaretçiyi ağırladık

TEKNOFEST Adana'da başladı. TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, 2018'den bu yana TEKNOFEST kapsamındaki teknoloji yarışmalarına başvuru sayısının 4 milyonu bulduğunu belirtti. Bayraktar, "2018'den bu yana tam 27 farklı şehrimizde teknoloji yarışmaları düzenledik. Toplamda 10 milyon ziyaretçiyi ağırladık." dedi.

Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST'te toplamda 10 milyon ziyaretçiyi ağırladık - 1

TEKNOFEST Adana, 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

TEKNOFEST Adana'da kapılarını açtı

TÜRKİYE HABERLERİ

Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST'te toplamda 10 milyon ziyaretçiyi ağırladık - 2

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, etkinliğin açılışındaki konuşmasında, Türkiye'nin teknoloji yolculuğunun en önemli duraklarından biri olan TEKNOFEST Akdeniz'de, Adana'nın bereketli topraklarında TEKNOFEST ziyaretçileriyle buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST'te toplamda 10 milyon ziyaretçiyi ağırladık - 3

"27 FARKLI ŞEHRİMİZDE TEKNOLOJİ YARIŞMALARI DÜZENLEDİK"

Bayraktar, TEKNOFEST'in sadece festival değil, aynı zamanda çocukların geleceğine şekil veren, daha güvenli, huzurlu ve müreffeh bir dünyayı amaçlayan bir gençlik hareketi olduğuna dikkati çekerek, "TEKNOFEST değişimdir, umuttur. Dünyanın en büyük teknoloji organizasyonu TEKNOFEST'in 7'nci yılında gururla yeniden bir araya geldik. 2018'den bu yana tam 27 farklı şehrimizde teknoloji yarışmaları düzenledik. 81 ilimizden, 120 ülkeden konuk ve katılımcılarımız oldu." ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST'te toplamda 10 milyon ziyaretçiyi ağırladık - 4

Gençlerin teknolojiye duyduğu ilgiyi her defasında bir adım öteye taşıdıklarını vurgulayan Bayraktar, binlerce proje ürettiklerini sözlerine ekledi.

Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST'te toplamda 10 milyon ziyaretçiyi ağırladık - 5

Şimdiye kadar TEKNOFEST'ten çıkan 150'den fazla girişimin teknoloji şirketi kurduğunu açıklayan Bayraktar, "Aralarında 21 ülkeye ihracat yapan da milyonlarca liralık yatırım alan da var. Geliştirdikleri uçuş kartlarıyla askeri standartlardaki testleri geçen bir girişimimiz dahi bulunuyor." dedi.

Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST'te toplamda 10 milyon ziyaretçiyi ağırladık - 6

50 FARKLI TEKNOLOJİ YARIŞMASI

Bayraktar, geride kalan 7 yılda, Azerbaycan'a kadar uzanan 9 farklı TEKNOFEST'i başarıyla gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Şimdi de 10'uncusunu düzenliyoruz. Önümüzdeki yıllarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk dünyası, dost ve kardeş coğrafyalarda TEKNOFEST düzenleyerek bu hareketi daha da genişletmeyi hedefliyoruz." dedi.

Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST'te toplamda 10 milyon ziyaretçiyi ağırladık - 7

Ana teması yapay zeka olan TEKNOFEST Akdeniz'de 50 farklı teknoloji yarışması olduğunu belirten Bayraktar, aralarında nükleer enerji teknolojilerinden kuantum hackathona, finansal teknolojilerden büyük dil modellerine, hava savunma sistemleri, blokzincir gibi temaların bulunduğu 11 yeni yarışmanın olduğunu söyledi.

Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST'te toplamda 10 milyon ziyaretçiyi ağırladık - 8

Bayraktar, bu yıl bir kez daha kendi rekorlarını kırdıklarını aktararak "2024'te 1 milyon 600 binden fazla genç kardeşimiz teknoloji yarışmalarına başvurdu. 2018'den bu yana yarışmalarımıza başvuru sayısı 4 milyonu buldu. Toplamda 10 milyon ziyaretçiyi ağırladık. TEKNOFEST'i hayata geçiren T3 Vakfı'ndaki ekip arkadaşlarıma, gönüllülerimize, paydaşlarımıza, yarışmalara katılan genç kardeşlerime, ülkemizin her bir köşesinden ve dünyanın farklı noktalarından gelerek heyecanımıza ortak olan, dualarını esirgemeyerek bizlere destek veren aziz milletimize şükranlarımı iletiyorum." diye konuştu.

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