Dünya Su Günü

Selçuk Belediyesi hangi partide? Selçuk Belediye başkanı kimdir? Selçuk Belediye başkan adayları

Selçuk Belediyesi hangi partide? Selçuk Belediye Başkanı kimdir? Selçuk Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Selçuk Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Selçuk Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Selçuk yerel seçim sonuçları..

Selçuk Belediyesi hangi partide? Selçuk Belediye başkanı kimdir? Selçuk Belediye başkan adayları - 1

SELÇUK BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Selçuk Belediyesini 12.572 alınan oy ve %%51.54 oy oranı ile CHP adayı Filiz Sengel kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP FİLİZ SENGEL 12.572 %51.54
  • AK PARTİ OSMAN BAŞTERZİ 9.003 %36.91
  • Yİ PARTİ LEVENT GÖRÜR 2.561 %10.50
  • SAADET PARTİSİ MİNE GÜZEL 89 %0.36
  • DP MESUT MERCAN 73 %0.30
  • VATAN PARTİSİ LEVENT ÖZCİĞER 45 %0.18
  • DSP HÜSEYİN KİREÇ 37 %0.15
  • BTP FAHRETTİN KAÇAN 13 %0.05

TÜRKİYE HABERLERİ

Selçuk Belediyesi hangi partide? Selçuk Belediye başkanı kimdir? Selçuk Belediye başkan adayları - 2

SELÇUK BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Selçuk Belediyesi Başkanı Filiz Sengel Kimdir?

1981 yılında İzmir’de doğan. İlk ve ortaöğrenimini Selçuk’ta tamamlayan Filiz Ceritoğlu Sengel 1999 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girmeye hak kazandı.

2004 yılında İstanbul Barosu’ndan aldığı ruhsatla avukatlık mesleğini icra etmeye başladı. Aynı yıl Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü’nde yüksek lisansa başlayıp Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku üzerinde uzmanlaştı.

Aynı yıllar içerisinde “Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda Mimari Eserler” ve “Fikir ve Sanat Eserlerinde İntihal ve Esinlenme” adlı iki akademik kitap yazdı.

İstanbul’da avukatlık stajını tamamlayan Filiz Ceritoğlu Sengel mesleki tecrübe kazandıktan sonra 2007 yılında Selçuk’a gelerek kendi hukuk bürosunu açtı. 2009 yılında gerçekleşen yerel seçimlerde CHP Selçuk Belediye Meclis üyesi olarak seçilen Sengel 2009-2014 yılları arasında Hukuk Komisyonu, AB Uyum Komisyonu, Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu üyelikleri, Encümen Üyeliği ve Divan Kâtipliği görevlerini üstlendi.

2014 yılında gerçekleşen yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir ve Selçuk Meclis üyesi görevlerini yürüten Filiz Ceritoğlu Sengel 2014-2019 yılları arasında CHP Grup Başkanvekilliği İzmir Büyükşehir Meclisinde Denetim Komisyon Üyeliği, Hukuk Komisyonu Üyeliği ve Divan Katipliği görevlerini ifa etmiştir. Sengel aynı tarihler içerisinde Selçuk Belediye Meclisi’nde Hukuk Komisyon Başkanlığı, İmar Komisyon Üyeliği, Spor, Eğitim ve Kültür Komisyonu üyeliği Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Başkanlığı görevlerini de yürütmüştür.

2019 yılında gerçekleşen yerel seçimlerde CHP Selçuk Belediye Başkanı Adayı olan Sengel seçim sonrası Selçuk’un ilk kadın belediye başkanı olmaya hak kazandı.

Selçuk Belediyesi hangi partide? Selçuk Belediye başkanı kimdir? Selçuk Belediye başkan adayları - 3

SELÇUK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • FİLİZ CERİTOĞLU SENGEL
  • DAHİ ZEYNEL BAKICI
  • HÜSEYİN VEFA ÜLGÜR
  • GÜRKAN USANMAZ
  • ASLAN SEZGİN
  • ŞERİFE ŞULE ÜNLÜ
  • EDA YAZGAÇ DEMİRAYAK
  • AYŞE ÖZDAMAR
  • AYŞE CEREN YAZICI
  • SERKAN ESEN
  • ERDEM ÇONKARA
  • CELALETTİN ÇINAR
  • UĞUR FIRAT
  • RABİA BEYAZ
  • HÜSEYİN GÜNAYDIN
  • İNCİLAY ESEN
Selçuk Belediyesi hangi partide? Selçuk Belediye başkanı kimdir? Selçuk Belediye başkan adayları - 4

İZMİR İLÇE İLÇE SONUÇLARI SECİM.NTV.COM.TR'DEN TAKİP ET! 

TÜRKİYE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

İzmir Seçim Sonuçları

Aliağa Seçim Sonuçları
Balçova Seçim Sonuçları
Bayındır Seçim Sonuçları
Bayraklı Seçim Sonuçları
Bergama Seçim Sonuçları
Beydağ Seçim Sonuçları
Bornova Seçim Sonuçları
Buca Seçim Sonuçları
Çeşme Seçim Sonuçları
Çiğli Seçim Sonuçları
Dikili Seçim Sonuçları
Foça Seçim Sonuçları
Gaziemir Seçim Sonuçları
Güzelbahçe Seçim Sonuçları
Karaburun Seçim Sonuçları
Karabağlar Seçim Sonuçları
Karşıyaka Seçim Sonuçları
Kemalpaşa Seçim Sonuçları
Kınık Seçim Sonuçları
Kiraz Seçim Sonuçları
Konak Seçim Sonuçları
Menemen Seçim Sonuçları
Menderes Seçim Sonuçları
Narlıdere Seçim Sonuçları
Ödemiş Seçim Sonuçları
Seferihisar Seçim Sonuçları
Selçuk Seçim Sonuçları
Tire Seçim Sonuçları
Torbalı Seçim Sonuçları
Urla Seçim Sonuçları

DAHA FAZLA GÖSTER