Selçuk Üniversitesi Rektörü: İki ayrı aşı çalışmamız devam ediyor

DHA 24.06.2021 - 16:17 | Son Güncelleme : 24.06.2021 - 16:35
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, düzenlediği basın toplantısında 1 yıllık görev süresini değerlendirdi.
Rektör Aksoy, corona virüse yönelik üniversite tarafından iki ayrı aşı çalışmasının devam ettiğini belirtti.
Çalışmaları süren aşılardan diğerinin de BioNTech gibi mRNA aşısı olduğunu hatırlatan Aksoy, "Ayrıca Nadir Koçak hocamız da Türkiye’de ilk ve tek yapılan mRNA aşınını çalışmasını yürütüyor. Belki bugün BioNTech aşısının bire bir aynısı, hatta bunun bir tık üstü. BioNTech aşısı eksi 80 dereceye kadar korunabiliyor biliyorsunuz. Ancak bizim arkadaşlarımızın yaptığı aşı çalışmasında oda sıcaklığında korunabilen, mutasyonlara karşı etkili, mRNA Türkiye’de çalışılan ilk ve tek aşı" diye konuştu.