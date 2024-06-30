Selçuk’ta başladı, Kuşadası’na sıçradı: Ege’deki yangında felaketin boyutlarını gözler önüne seren fotoğraflar

İzmir’in Selçuk ilçesinde başlayıp Aydın’ın Kuşadası ilçesine sıçrayan orman yangınında 350 hektar alan küle döndü. Yangından zarar gören ormanlık alan, drone kamerasıyla havadan görüntülendi. Felaketin boyutunu gözler önüne seren görüntülerde yangının ev ve bölgedeki turistik tesislere çok yakın noktalara kadar ilerlediği görüldü. Gelecek hafta Ege Bölgesi’nde çok yoğun ve şiddetli rüzgar beklendiğini söyleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, vatandaşların orman yangınlarına karşı duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Selçuk’ta başladı, Kuşadası’na sıçradı: Ege’deki yangında felaketin boyutlarını gözler önüne seren fotoğraflar - 1

İzmir’in Selçuk ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan, drone ile havadan görüntülendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Selçuk’ta başladı, Kuşadası’na sıçradı: Ege’deki yangında felaketin boyutlarını gözler önüne seren fotoğraflar - 2

Selçuk-Kuşadası Karayolu Pamucak mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangın söndürüldü.

Selçuk’ta başladı, Kuşadası’na sıçradı: Ege’deki yangında felaketin boyutlarını gözler önüne seren fotoğraflar - 3

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları ise sürüyor.

Selçuk’ta başladı, Kuşadası’na sıçradı: Ege’deki yangında felaketin boyutlarını gözler önüne seren fotoğraflar - 4

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve Aydın’ın Kuşadası ilçe sınırlarını aşan yangından etkilenen alanlar, gri ve siyah renge büründü.

Selçuk’ta başladı, Kuşadası’na sıçradı: Ege’deki yangında felaketin boyutlarını gözler önüne seren fotoğraflar - 5

Drone ile çekilen görüntülerde, Selçuk-Kuşadası yolu çevresinde zarar gören ormanlık alan ve ekiplerin devam eden çalışmaları yer aldı.

Selçuk’ta başladı, Kuşadası’na sıçradı: Ege’deki yangında felaketin boyutlarını gözler önüne seren fotoğraflar - 6

Felaketin boyutunu gözler önüne seren görüntülerde alevlerin yerleşim yerlerine çok yaklaştığı görüldü.

Selçuk’ta başladı, Kuşadası’na sıçradı: Ege’deki yangında felaketin boyutlarını gözler önüne seren fotoğraflar - 7

Yangına ilişkin bu sabah saatlerinde açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Selçuk’ta başlayan yangının 350 hektar alanı etkilediğini söyledi.

Selçuk’ta başladı, Kuşadası’na sıçradı: Ege’deki yangında felaketin boyutlarını gözler önüne seren fotoğraflar - 8

Yangının başlangıç sebebini belirleme çalışmalarını sürdüğünü anlatan Bakan Yumaklı, vatandaşlara bir de uyarıda bulundu.

Selçuk’ta başladı, Kuşadası’na sıçradı: Ege’deki yangında felaketin boyutlarını gözler önüne seren fotoğraflar - 9

Gelecek hafta Ege Bölgesi için çok yoğun ve şiddetli rüzgar uyarısının yapıldığını aktaran Yumaklı, hava sıcaklıklarının da yükseldiğini, herkesin konuya duyarlı olması gerektiğini belirtti.

Selçuk’ta başladı, Kuşadası’na sıçradı: Ege’deki yangında felaketin boyutlarını gözler önüne seren fotoğraflar - 10
Selçuk’ta başladı, Kuşadası’na sıçradı: Ege’deki yangında felaketin boyutlarını gözler önüne seren fotoğraflar - 11
Selçuk’ta başladı, Kuşadası’na sıçradı: Ege’deki yangında felaketin boyutlarını gözler önüne seren fotoğraflar - 12
Selçuk’ta başladı, Kuşadası’na sıçradı: Ege’deki yangında felaketin boyutlarını gözler önüne seren fotoğraflar - 13
Selçuk’ta başladı, Kuşadası’na sıçradı: Ege’deki yangında felaketin boyutlarını gözler önüne seren fotoğraflar - 14
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