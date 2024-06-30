Selçuk’ta başladı, Kuşadası’na sıçradı: Ege’deki yangında felaketin boyutlarını gözler önüne seren fotoğraflar
İzmir’in Selçuk ilçesinde başlayıp Aydın’ın Kuşadası ilçesine sıçrayan orman yangınında 350 hektar alan küle döndü. Yangından zarar gören ormanlık alan, drone kamerasıyla havadan görüntülendi. Felaketin boyutunu gözler önüne seren görüntülerde yangının ev ve bölgedeki turistik tesislere çok yakın noktalara kadar ilerlediği görüldü. Gelecek hafta Ege Bölgesi’nde çok yoğun ve şiddetli rüzgar beklendiğini söyleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, vatandaşların orman yangınlarına karşı duyarlı olması gerektiğini söyledi.
İzmir’in Selçuk ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan, drone ile havadan görüntülendi.