Selde kaybolan 3 kişi aranıyor

Şanlıurfa ve Adıyaman'da toplam 18 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından çalışmalar devam ediyor. Şanlıurfa'da kayıp bir vatandaş Adıyaman'da ise anne ile kızı aranıyor. Arama çalışmalarına komandolar da destek veriyor.
Depremin ardından sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa ve Adıyaman'da çalışmalar devam ediyor.
Şanlıurfa Valiliği, 16 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin kaybolduğu sele ilişkin başlatılan hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, 15 Mart'taki sel felaketinin ardından dün öğleden sonra tekrar başlayan sağanağın gece devam ettiği ve tüm tedbirlerin alınarak ihbarların değerlendirildiği belirtildi.
Sahada 9 bin 622 personel ve 1687 aracın görev yaptığı aktarılan açılamada, şunlar kaydedildi:
"Sel nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 16 olup, Bozova ilçesinde kayıp olan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir. Selden zarar gören konut, iş yeri, araç ve muhtelif ev eşyası olmak üzere 3 bin 154 zarar tespit çalışması tamamlanmıştır. Ekiplerimizin zarar tespit çalışmaları sahada devam etmektedir.
Yaşadığımız bu felakette hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı halkımızın dikkatli ve tedbirli olması için gereken tüm uyarılar resmi kanallarımız aracılığıyla yapıyoruz. Tüm hemşehrilerimizin gelen uyarıları dikkate almaları ve harfiyen uymaları, kendi güvenlikleri açısından önem arz etmektedir."
Adıyaman'da da selde kaybolan anne ve kızını arama çalışmaları devam ediyor.
Tut ilçe merkezinden İlçe merkezinden geçen derenin sağanak sonrası taşması sonucu konteynerleri sele kapılarak kaybolan Fatma Tekdal ile 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra'ya ulaşılması için Ömerova Deresi'nde çalışma yapılıyor.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı 10. Komando Tugayı, polis dalgıçları, sahil güvenlik, jandarma arama kurtarma, jandarma özel asayiş, jandarma sualtı arama kurtarma, AFAD, UMKE, Orman İşletme, DSİ ve itfaiye personelinin bulunduğu çok sayıda ekip, ara vermeden yağış altında anne ile kızını arıyor.
Elazığ, Konya, Adıyaman ve Adana emniyet müdürlüklerinde görevli dalgıçlar, ilçe merkezinden geçen deredeki menfezlerde iş makinesi yardımıyla arama yapıyor.
DSİ ekipleri, selin getirdiği dere yatağındaki balçık ve atık yığınını temizliyor.
Tut ilçesinde 15 Mart'ta şiddetli sağanak sonrası yaşanan selde konteynerin sürüklenmesi sonucu Selma Sarıkaya ve kızı Emine Sarıkaya'nın cesetlerine ulaşılmış, kaybolan Fatma ile 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal'ın bulunması için çalışma başlatılmıştı.
Deprem bölgesinde etkili olan şiddetli yağış su baskınlarına yol açmıştı. Adıyaman'da bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 2 kişi hayatını kaybetmişti. Şanlıurfa'da ise 16 kişi yaşamını yitirmişti.