Selde sürüklenen tomruklar için temizlik çalışması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre; Bakan Adil Karaismailoğlu'nun talimatı ile Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından Kastamonu'nun Bozkurt, Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde sel felaketi nedeniyle denize sürüklenerek deniz seyir emniyetini tehlikeye atan tomrukların temizlenmesine başlandı.