Selde zarar gören aracı için dava açtı: Belediyeden ve bakanlıktan tazminat kazandı

İzmir'de sağanak sonrası oluşan su birikintisi nedeniyle aracında değer kaybı oluşan kişi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İZSU Genel Müdürlüğü'ne açtığı tazminat davasını kazandı.

Selde zarar gören aracı için dava açtı: Belediyeden ve bakanlıktan tazminat kazandı - 1

Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi’nde yaşayan Koray Yiğit'e ait evinin önünde park halindeki otomobil, 14 Aralık 2020’de gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle gerçekleşen sel ve taşkın sebebiyle su altında kaldı.

Otomobilde 80 bin TL'lik hasar oluştu. Hasar, sigorta şirketi tarafından karşılandı ancak aracın muadillerine göre 550 bin TL olan değerinin 370 bin TL'ye düştüğü belirlendi.

Koray Yiğit, avukatı Mehmet Emin Keleş aracılığıyla konuyu yargıya taşıdı. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Selde zarar gören aracı için dava açtı: Belediyeden ve bakanlıktan tazminat kazandı - 2

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İZSU Genel Müdürlüğü'nün hizmet ve görev kusurları sonucu yaşanan sel felaketi ve taşkın sebebiyle müvekkilinin aracında oluşan hasarlar sonrasında meydana gelen değer kaybının giderilmesi istendi.

Aracın uğradığı değer kaybı zararlarının tazminine yönelik hakları saklı kalmak kaydıyla 45 bin TL'lik maddi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi talep edildi.

Selde zarar gören aracı için dava açtı: Belediyeden ve bakanlıktan tazminat kazandı - 3

Yıllardır bölgede benzer sorunlar yaşanmasına rağmen, önceden sel ve su baskınlarını önleyici tedbirlerin alınmaması ve davalı idarelerin birimleri tarafından su baskınına süresinde müdahale edilmemesi, geç ve yanlış müdahale edilmesi, ekipmanlarındaki yetersizlik, ihmal ve beceriksizlikleri, idarelerin kamu görevleriyle ilgili hizmet kusurları bulunduğu iddia edildi.

Selde zarar gören aracı için dava açtı: Belediyeden ve bakanlıktan tazminat kazandı - 4

DAVANIN REDDİ İSTENDİ

İzmir 5’inci İdare Mahkemesi'nde dava görüldü.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İZSU Genel Müdürlüğü'nün savunmasında olayda zararın, yağış ve sel sebebiyle değil, deniz seviyesinin altında bulunan yerde meydana gelen deniz taşması sebebiyle meydana geldiği, bu nedenle de idarenin kusur ve sorumluluğunun bulunmadığı belirtilerek davanın reddini istedi.

Selde zarar gören aracı için dava açtı: Belediyeden ve bakanlıktan tazminat kazandı - 5

Davalılardan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise yapılan imar planları sebebiyle zararın meydana gelmesinden sorumluluğunun söz konusu olamayacağı belirtilerek davanın reddini talep etti.

Davaya ilişkin geçen ay karar açıklandı. Mahkeme talep edilen 45 bin TL maddi tazminatın yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine hükmetti.

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