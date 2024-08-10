Selde zarar gören aracı için dava açtı: Belediyeden ve bakanlıktan tazminat kazandı

Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi’nde yaşayan Koray Yiğit'e ait evinin önünde park halindeki otomobil, 14 Aralık 2020’de gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle gerçekleşen sel ve taşkın sebebiyle su altında kaldı.



Otomobilde 80 bin TL'lik hasar oluştu. Hasar, sigorta şirketi tarafından karşılandı ancak aracın muadillerine göre 550 bin TL olan değerinin 370 bin TL'ye düştüğü belirlendi.

Koray Yiğit, avukatı Mehmet Emin Keleş aracılığıyla konuyu yargıya taşıdı.