Selden kurtardı evde bakıyor

Bartın'ın Ulus ilçesinde bir vatandaş, selde ahırı sular altında kalınca annesi ölen buzağıyı kucağına alarak kurtardı. Şimdi o buzağı, evde yaşıyor ve biberonla besleniyor.

Anadolu Ajansı - DHA 15.08.2021 - 16:04 | Son Güncelleme : 15.08.2021 - 16:06

Selden kurtardı evde bakıyor - 1
Bartın'ın Ulus ilçesinde selden en çok zarar gören Zafer köyünde yaşayan Emine Turgut, boğulmak üzereyken kurtardığı 9 günlük buzağısına evinde özenle bakıyor.
Selden kurtardı evde bakıyor - 2
Turgut, sel sularının yükselmesinin ardından evinin giriş katındaki ahırda bulunan büyükbaş hayvanlarını kurtarmak istedi.
Selden kurtardı evde bakıyor - 3
Annesi telef olan 4 günlük buzağıyı eşiyle kucaklayarak evine çıkaran Turgut, bir odayı "Garip" ismini verdikleri hayvana ayırdı.
Selden kurtardı evde bakıyor - 4
Yaklaşık 5 gündür buzağıya evinde bakan Turgut, hayvanı biberonla besleyerek evladı gibi büyütüyor.
Selden kurtardı evde bakıyor - 5
Emine Turgut, gece saatlerinde şiddetli yağmur yağdığını, evinin önünün suyla dolduğunu, ahıra da su girmeye başladığını anlattı.
Selden kurtardı evde bakıyor - 6
Eşiyle buzağıyı kucaklarına alıp eve götürdüklerini aktaran Turgut, "Evin bir odasını ona ayırdık, o gündür burada yaşıyor. Selin olduğu gün 4 günlüktü, bugün 9 günlük oldu. Annesi selde boğularak telef oldu." dedi.


Selden kurtardı evde bakıyor - 7
Hayvanları çok sevdiğini dile getiren Turgut, "Buzağıyı ahırdayken de seviyorduk, evimize gelince daha ayrı seviyorum. Alıştık, evden ayrılması zor gelecek. Sabah ve öğle önce onun mamasını veriyorum. Akşam da aynısı oluyor, ondan sonra sofraya oturuyoruz. Evladımız gibi, evimizde, yan odada ayrı bir can oldu. Hem öksüzümüz hem garibimiz oldu. İsmini de 'Garip' koyduk." diye konuştu.

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