Sele kapılan Asel bebek aranıyor

Yürütülen çalışmaları çamur ve balçığın oldukça zorlaştığını dile getiren Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:



"Tabii biz bu arama taramaları yaparken önümüze çıkan bütün yan kanalları da tarama durumuyla karşılaşıyoruz. En ufak bir ihtimal gördüğümüz, her türlü sapma güzergahları da bizim ilgi alanımıza da dahil ediyoruz. Arama taramamızı zorlaştıran hususlar var. Büyük bir sel felaketinin içerisinde aynı zamanda çamur ve balçık, üzerindeki objeleri kapatıyor. Yani ilerleme sahamızı engelliyor, arama kurtarma ekibimizin çalışmalarını aksatıyor. Temennimiz, Asel bebeğimizi canlı olarak ve annesinin kucağına onu iade etmek ve annesinin üzüntüsünü, ailesinin üzüntüsünü gidermektir. Bütün kamuoyu şu konuda rahat olsun, AFAD olarak, Valilik olarak, sivil toplum kuruluşlarımız olarak yaptığımız bütün çalışmalar dünya standartlarının ölçülerinde yapılıyor. En ufak bir boşluk oluşturmadan ailemize, çocuğumuza kavuşma noktasında bütün desteğimizi yürütüyoruz."