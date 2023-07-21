Selektör yaparak yol isteyen taksici, saldırıya uğradı (Yolcusu korkudan bayıldı)
İstanbul Kağıthane’de önünde ilerleyen kamyonete selektör yaparak yol isteyen taksi şoförüne öfkelenen kamyonet şoförü, hızla ilerleyerek taksiye çarptı. Tutanak tutmak için taksiden inen şoföre, kamyonet şoförü ve yanındakiler saldırdı. Saldırganlar daha sonra kamyonete binerek olay yerinden uzaklaştı.
İstanbul TEM Otoyolu’nda önünde ilerleyen kamyonete selektör yaparak yol isteyen taksi şoförü, kamyonet şoförü ve yanındakilerin saldırısına uğradı.