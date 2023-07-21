Selektör yaparak yol isteyen taksici, saldırıya uğradı (Yolcusu korkudan bayıldı)

Olay, 14 Temmuz Cuma günü saat 21.00 sıralarında Kağıthane TEM Otoyolu Okmeydanı sapağında meydana geldi. Taksi şoförü Kıvılcım Aktaş, Kartal’dan aldığı 3’ü yabancı uyruklu 4 yolcuyu Haliç Kongre Merkezi’ne götürmek üzere yola çıktı.

Aktaş, en sol şeritte önünde ilerleyen kamyonete selektör yaparak yol istedi. Kamyonet şoförü sağ şeride geçerek yol verdi fakat bir anda taksiyi bariyerlere doğru sıkıştırmaya başladı. Kamyonetten kurtulan taksi şoförü yoluna devam etti.