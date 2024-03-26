Selendi Belediyesi hangi partide? Selendi Belediye başkanı kimdir? Selendi Belediye başkan adayları

SELENDİ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Selendi Belediyesi Başkanı Nurullah Savaş Kimdir?

Nurullah Savaş 4 Eylül 1970 yılında doğdu.



İlkokulu Ortabağ´da, ortaokulu Salihli 50. Yıl Ortaokulunda, lise öğrenimini Uşak Atatürk Lisesinde tamamladı. 1993 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu.



Savaş,1 Nisan 1994- 31 Temmuz l995 tarihleri arasında 237. Dönem Yedek Subay olarak Askerlik görevini tamamladı. 1996 Yılı Şubat ayında Selendi´de serbest Eczacılığa başladı.Evli ve iki çocuğu vardır.



29 MART 2009 Tarihinden itibaren Selendi Belediye Başkanlığını yürütmektedir.