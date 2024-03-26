Selendi Belediyesi hangi partide? Selendi Belediye başkanı kimdir? Selendi Belediye başkan adayları
Selendi Belediyesi hangi partide? Selendi Belediye Başkanı kimdir? Selendi Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Manisa Selendi Belediyesini hangi parti kazandı ve Manisa Selendi Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Manisa Selendi yerel seçim sonuçları..
SELENDİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Manisa Selendi Belediyesini 8.631 alınan oy ve %61.26 oy oranı ile MHP adayı Nurullah Savaş kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- MHP%61.26
- İyi Parti%36.67
- Vatan Partisi%1.07
- Saadet Partisi%0.62
- BTP%0.38