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Selendi Belediyesi hangi partide? Selendi Belediye başkanı kimdir? Selendi Belediye başkan adayları

Selendi Belediyesi hangi partide? Selendi Belediye Başkanı kimdir? Selendi Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Manisa Selendi Belediyesini hangi parti kazandı ve Manisa Selendi Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Manisa Selendi yerel seçim sonuçları..

Selendi Belediyesi hangi partide? Selendi Belediye başkanı kimdir? Selendi Belediye başkan adayları - 1

SELENDİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Manisa Selendi Belediyesini 8.631 alınan oy ve %61.26 oy oranı ile MHP adayı Nurullah Savaş kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • MHP%61.26
  • İyi Parti%36.67
  • Vatan Partisi%1.07
  • Saadet Partisi%0.62
  • BTP%0.38

TÜRKİYE HABERLERİ

Selendi Belediyesi hangi partide? Selendi Belediye başkanı kimdir? Selendi Belediye başkan adayları - 2

SELENDİ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Selendi Belediyesi Başkanı Nurullah Savaş Kimdir?

Nurullah Savaş 4 Eylül 1970 yılında doğdu.

İlkokulu Ortabağ´da, ortaokulu Salihli 50. Yıl Ortaokulunda, lise öğrenimini Uşak Atatürk Lisesinde tamamladı. 1993 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu.

Savaş,1 Nisan 1994- 31 Temmuz l995 tarihleri arasında 237. Dönem Yedek Subay olarak Askerlik görevini tamamladı. 1996 Yılı Şubat ayında Selendi´de serbest Eczacılığa başladı.Evli ve iki çocuğu vardır.

29 MART 2009 Tarihinden itibaren Selendi Belediye Başkanlığını yürütmektedir.

Selendi Belediyesi hangi partide? Selendi Belediye başkanı kimdir? Selendi Belediye başkan adayları - 3

SELENDİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • NURULLAH SAVAŞ
  • CEMİL KURT
  • HASAN KARADAŞ
  • MURAT DABAN
  • ALİ KAYHAN
  • HÜSEYİN ESEN
  • DURSUN ÖZÇETİN
Selendi Belediyesi hangi partide? Selendi Belediye başkanı kimdir? Selendi Belediye başkan adayları - 4

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