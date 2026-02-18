Selimiye Camii 4 yıl aradan sonra ibadete açıldı

Caminin yerden ısıtma sisteminin kablolarının geçtiği bölümden yükselen duman kısa sürede iç mekana yayıldı. Dumanın fark edilmesi üzerine cemaat kontrollü şekilde dışarı çıkarıldı.



Yangına ilk müdahaleyi restorasyonu gerçekleştiren firmanın görevlileri yaptı. Elektrik kontağından kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.



Yetkililerden edinilen bilgilere göre, caminin ana ibadet alanında herhangi bir yapısal hasar oluşmadı. Sorunun yalnızca enerji odasıyla sınırlı kaldığı belirtildi.