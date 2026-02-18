Selimiye Camii 4 yıl aradan sonra ibadete açıldı
18.02.2026 19:27
Son Güncelleme: 18.02.2026 19:38
İHA
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, Osmanlı mimarisinin şaheseri Edirne'de bulunan Selimiye Camii, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla kapılarını yeniden cemaatine açtı.
Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" diyerek dünyaya miras bıraktığı tarihi Selimiye Camii'nde, bir süredir devam eden restorasyon süreci sona erdi.
"Şehrin mücevheri" olarak adlandırılan tarihi mabet, bugün kılınan ikindi namazıyla birlikte yeniden cemaatiyle buluştu.
Tarihi mabedin içinde uzun bir aradan sonra yeniden ezan sesleri yankılanırken, vatandaşlar ilk namaz için camiye akın etti.
Dualar eşliğinde açılan camide, asırlık revakların altında büyük bir huşu içinde ilk saflar tutuldu.
İLK NAMAZDA YANGIN PANİĞİ
Bugün ikindi namazıyla birlikte yeniden ibadete açılan Selimiye Camii'nde, açılışın ardından çıkan yangın kısa süreli paniğe sebep oldu.
Caminin yerden ısıtma sisteminin kablolarının geçtiği bölümden yükselen duman kısa sürede iç mekana yayıldı. Dumanın fark edilmesi üzerine cemaat kontrollü şekilde dışarı çıkarıldı.
Yangına ilk müdahaleyi restorasyonu gerçekleştiren firmanın görevlileri yaptı. Elektrik kontağından kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yetkililerden edinilen bilgilere göre, caminin ana ibadet alanında herhangi bir yapısal hasar oluşmadı. Sorunun yalnızca enerji odasıyla sınırlı kaldığı belirtildi.
Öte yandan, bu akşam Selimiye Camii'nde ilk teravih namazının kılınması bekleniyor. Yetkililer, namaz saatine kadar teknik sorunun giderileceğini ve caminin ibadete açık olacağını ifade etti.