Selimiye'deki kandil programı sosyal medyadan canlı yayınlandı

Edirne Müftü Vekili Hüseyin Okuş ile Selimiye Camisi İmam Hatibi ve Müezzini Yusuf Serenli, sosyal mesafe kuralına uyarak dua etti ve Kur'an-ı Kerim okudu.

Kandil gecesi salgının son bulması için de dua ettiklerini belirten Okuş, "Bu manevi atmosferi vatandaşlarımıza teknolojiyi kullanarak aktarmak istedik. Berat Kandili, Kadir Gecesi ve ramazan ayının habercisidir. Allah dualarımızı kabul etsin. Vatandaşlarımız önlemlerini alıyor ve tedbirlere uyuyorlar. En kısa sürede ülkemiz, tüm Müslümanlar ve insanlık bu salgından kurtulur inşallah" dedi.