Selin getirdiği kışlık yakacak

Giresun’da etkili olan sağanak sonrası taşan dereler, önüne kattığını denize sürükledi. Tirebolu ilçesinde derelerin sürüklediği ağaç ve çöpler, deniz yüzeyinde birikti. Sahile gelenler ise denizden çıkardıkları odunları kamyonlarla evlerine götürdü.

DHA 25.08.2020 - 11:32 | Son Güncelleme : 25.08.2020 - 11:35

Selin getirdiği kışlık yakacak - 1
Giresun’da etkili olan sağanak sonrası taşan dereler, önüne kattığını denize sürükledi.
Selin getirdiği kışlık yakacak - 2
Tirebolu ilçesinde derelerin sürüklediği ağaç ve çöpler, deniz yüzeyinde birikti.
Selin getirdiği kışlık yakacak - 3
Sahile gelenler ise denizden çıkardıkları odunları kamyonlarla evlerine götürdü.
Selin getirdiği kışlık yakacak - 4
Kışlık yakacağı için odunları toplayanlardan Yusuf Meşe, “Derenin taşması sonucu odunlar ve ağaçlar, denize sürüklendi. Biz de kışlık yakacak için topluyoruz. Hem de denizi temizlemiş oluyoruz” dedi.
Selin getirdiği kışlık yakacak - 5
Selin getirdiği kışlık yakacak - 6
Selin getirdiği kışlık yakacak - 7
Selin getirdiği kışlık yakacak - 8
Selin getirdiği kışlık yakacak - 9
Selin getirdiği kışlık yakacak - 10
Selin getirdiği kışlık yakacak - 11
Selin getirdiği kışlık yakacak - 12
Selin getirdiği kışlık yakacak - 13
Selin getirdiği kışlık yakacak - 14

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