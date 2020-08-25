Selin getirdiği kışlık yakacak

Giresun’da etkili olan sağanak sonrası taşan dereler, önüne kattığını denize sürükledi. Tirebolu ilçesinde derelerin sürüklediği ağaç ve çöpler, deniz yüzeyinde birikti. Sahile gelenler ise denizden çıkardıkları odunları kamyonlarla evlerine götürdü.
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DHA 25.08.2020 - 11:32| Son Güncelleme : 25.08.2020 - 11:35
Giresun’da etkili olan sağanak sonrası taşan dereler, önüne kattığını denize sürükledi.
Tirebolu ilçesinde derelerin sürüklediği ağaç ve çöpler, deniz yüzeyinde birikti.
Sahile gelenler ise denizden çıkardıkları odunları kamyonlarla evlerine götürdü.
Kışlık yakacağı için odunları toplayanlardan Yusuf Meşe, “Derenin taşması sonucu odunlar ve ağaçlar, denize sürüklendi. Biz de kışlık yakacak için topluyoruz. Hem de denizi temizlemiş oluyoruz” dedi.
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