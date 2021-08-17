Selin vurduğu ilçeye çıkarma gemisiyle iş makinesi götürüldü

Sel felaketi nedeniyle ulaşım yolları kapanan Sinop'un Türkeli ilçesine, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın çıkarma gemisiyle 7 iş makinesi götürüldü.

Anadolu Ajansı 17.08.2021 - 04:39

Selin vurduğu ilçeye çıkarma gemisiyle iş makinesi götürüldü - 1
Sel bölgesinde kullanılacak iş makinelerini taşıyan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çıkarma gemisi, Sinop'un Türkeli ilçesinde vatandaşlar tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı.
Selin vurduğu ilçeye çıkarma gemisiyle iş makinesi götürüldü - 2

TCGÇ-144 isimli çıkarma gemisine Kastamonu'nun Abana sahilinden yüklenen 7 iş makinesi, 2 saatlik yolculuğun ardından Türkeli'de karaya çıkarıldı.

Selin vurduğu ilçeye çıkarma gemisiyle iş makinesi götürüldü - 3

Türkeli'de çıkarma gemisini ellerinde ay yıldızlı bayrakla karşılayanlar arasındaki Mehmet Yıldırım, "Mutluyum bu şekilde hizmet olduğu için. Devlet, millet hep burada" dedi.

Selin vurduğu ilçeye çıkarma gemisiyle iş makinesi götürüldü - 4
Selin vurduğu ilçeye çıkarma gemisiyle iş makinesi götürüldü - 5

İş makinesi operatörü Dursun İpek, çıkarma gemisiyle yardım götürdüğü için mutlu olduğunu belirterek, "Bozkurt ve Abana'daki felaketlerden ötürü oradaki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Oradaki yaraları elimizden geldiğince sarmaya çalıştık. Şu an ülkemizin tüm belediye ve imkanlarıyla birlikte Sinop Türkeli ilçesine yardıma gidiyoruz" diye konuştu.

Selin vurduğu ilçeye çıkarma gemisiyle iş makinesi götürüldü - 6
Selin vurduğu ilçeye çıkarma gemisiyle iş makinesi götürüldü - 7
Selin vurduğu ilçeye çıkarma gemisiyle iş makinesi götürüldü - 8
Selin vurduğu ilçeye çıkarma gemisiyle iş makinesi götürüldü - 9
Selin vurduğu ilçeye çıkarma gemisiyle iş makinesi götürüldü - 10
Selin vurduğu ilçeye çıkarma gemisiyle iş makinesi götürüldü - 11
Selin vurduğu ilçeye çıkarma gemisiyle iş makinesi götürüldü - 12
Selin vurduğu ilçeye çıkarma gemisiyle iş makinesi götürüldü - 13
Selin vurduğu ilçeye çıkarma gemisiyle iş makinesi götürüldü - 14

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