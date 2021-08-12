Selin vurduğu kentlerde tahliye çalışmaları sürüyor

Bartın genelinde 31 köye elektrik verilemezken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı aracılığıyla bölgeye ilave mobil baz istasyonunun yanı sıra, yol ve köprü gibi altyapı unsurlarının onarılması amacıyla ekip, ekipman ve araç takviyesi yapıldı.