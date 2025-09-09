Selma Kara cinayetinde sanığın ifadesi kan dondurdu: "Beni kurtarın" diye bağırdı
Ankara'da 20 yıllık eşi Selma Kara’yı 57 bıçak darbesiyle öldüren İsmail Kara ifadesinde, olay anına ilişkin kan donduran iddialarda bulundu. Sanık Kara, "Selma dış kapıyı açarak dışarı çıktı ve ‘beni kurtarın’ diye bağırmaya başladı." dedi.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 38 yaşındaki Selma Kara cinayetiyle ilgili başlatılan soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı.
Mahkeme tarafından kabul edilen iddianame ile Kara hakkında, "Eşi kasten öldürmek" iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.