Semanur Arslan'ın şüpheli ölümü: Telefonunda "Mahşerde görüşürüz" notu bulundu
27 yaşındaki Semanur Arslan, 20 Ekim'de Ankara'da bir gökdelenin 43. katından düşerek hayatını kaybetti. Semanur Arslan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada, şifreli olan cep telefonunda inceleme yapıldı. Telefonda "Mahşerde görüşürüz" notu bulundu.
Binicilik eğitmeni Semanur Arslan, 20 Ekim akşamı Ankara'nın Çankaya ilçesi Konutkent Mahallesi'ndeki gökdelende arkadaşı Ferhat D.'nin (43) oturduğu 43'üncü kattaki evin penceresinden düşüp yaşamını yitirdi.