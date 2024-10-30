Semanur Arslan'ın şüpheli ölümü: Telefonunda "Mahşerde görüşürüz" notu bulundu

27 yaşındaki Semanur Arslan, 20 Ekim'de Ankara'da bir gökdelenin 43. katından düşerek hayatını kaybetti. Semanur Arslan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada, şifreli olan cep telefonunda inceleme yapıldı. Telefonda "Mahşerde görüşürüz" notu bulundu.

Semanur Arslan'ın şüpheli ölümü: Telefonunda "Mahşerde görüşürüz" notu bulundu - 1

Binicilik eğitmeni Semanur Arslan, 20 Ekim akşamı Ankara'nın Çankaya ilçesi Konutkent Mahallesi'ndeki gökdelende arkadaşı Ferhat D.'nin (43) oturduğu 43'üncü kattaki evin penceresinden düşüp yaşamını yitirdi.

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Semanur Arslan'ın şüpheli ölümü: Telefonunda "Mahşerde görüşürüz" notu bulundu - 2

Evde bulunan Ferhat D. ile Ezgi Ö. (31) gözaltına alınıp, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ferhat D., Semanur Arslan'ı tanımadığını, olay sırasında başka odada olduklarını ve dışarı çıktıklarında onu göremediklerini ileri sürdü.

Semanur Arslan'ın şüpheli ölümü: Telefonunda "Mahşerde görüşürüz" notu bulundu - 3

Ezgi Ö. ise Arslan'ın, erkek arkadaşı ile problemleri olduğunu ve sürekli ağladığını iddia etti.

Semanur Arslan'ın şüpheli ölümü: Telefonunda "Mahşerde görüşürüz" notu bulundu - 4

Semanur Arslan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada, şifreli olan cep telefonunda yapılan incelemede not bulundu. Arslan'ın notunda, "Herkes suçlu. Herkesi kendi vicdanıyla baş başa bırakıyorum. Mahşerde görüşürüz" ifadeleri yer aldı.

Semanur Arslan'ın şüpheli ölümü: Telefonunda "Mahşerde görüşürüz" notu bulundu - 5

Adli Tıp Kurumu'nun ön otopsi raporunda ise Arslan'ın yüksekten düşme sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Detaylı otopsi ve toksikoloji raporları ise bekleniyor.

Semanur Arslan'ın şüpheli ölümü: Telefonunda "Mahşerde görüşürüz" notu bulundu - 6

Polisin şu ana kadar yaptığı araştırmada cinayet iddialarına ilişkin delil elde edilemedi.

Semanur Arslan'ın şüpheli ölümü: Telefonunda "Mahşerde görüşürüz" notu bulundu - 7
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