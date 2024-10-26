Semanur'un ölümündeki sır perdesini cep telefonu çözecek

“NEŞELİ HAYAT DOLU BİR İNSANDI”

Avukat Lafçı, Semanur’un çevresiyle yaptığı görüşmelerin kendilerine hayat dolu bir profil sunduğunu söyledi: “Semanur, atları ve hayvanları çok seven, öğrencileri ve arkadaşları tarafından sevilen neşeli bir insandı. Hayatından vazgeçmiş, intihar etmeyi düşünecek biri değildi. Kısa süre önce arkadaşlarıyla yaptığı görüşmelerde de mutlu ve geleceğe yönelik planlar yapan bir profil çizdi. İntihar edecek bir insanın bu tür davranışları sergilemesi pek olası değil.”

Lafçı, soruşturmanın henüz başında olduklarını ve daha birçok delilin toplanmayı beklediğini ifade etti: “Otopsi ve toksikoloji raporlarının yanı sıra, telefon incelemeleri de tamamlandığında, Semanur’un başına tam olarak ne geldiği ortaya çıkacak. Umuyorum ki gerçekler açığa çıkar ve ailesi adalet bulur.”