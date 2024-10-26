Semanur'un ölümündeki sır perdesini cep telefonu çözecek
Binicilik eğitmeni 27 yaşındaki Semanur Arslan, Ankara Çankaya’daki bir gökdelenin 43. katından düşerek hayatını kaybetti. Tartışmalı ölümle ilgili soruşturmada sır perdesini aralamak isteyen cinayet büro ekipleri Semanur Arslan'ın cep telefonunu incelemeye aldı. Semanur’un yakın çevresine tehdit edildiğini ve takip altında olduğunu söylediği öğrenildi.
20 Ekim akşamı yaşanan olayda Semanur Arslan, Çankaya ilçesi Konutkent Mahallesi’ndeki gökdelende arkadaşları Ferhat D. (43) ve Ezgi Ö. (31) ile buluşmak üzere daireye gitti. İddiaya göre, bir süre sonra pencereden düşerek hayatını kaybetti.