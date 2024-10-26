Semanur'un ölümündeki sır perdesini cep telefonu çözecek

Binicilik eğitmeni 27 yaşındaki Semanur Arslan, Ankara Çankaya’daki bir gökdelenin 43. katından düşerek hayatını kaybetti. Tartışmalı ölümle ilgili soruşturmada sır perdesini aralamak isteyen cinayet büro ekipleri Semanur Arslan'ın cep telefonunu incelemeye aldı. Semanur’un yakın çevresine tehdit edildiğini ve takip altında olduğunu söylediği öğrenildi.

Semanur'un ölümündeki sır perdesini cep telefonu çözecek - 1

20 Ekim akşamı yaşanan olayda Semanur Arslan, Çankaya ilçesi Konutkent Mahallesi’ndeki gökdelende arkadaşları Ferhat D. (43) ve Ezgi Ö. (31) ile buluşmak üzere daireye gitti. İddiaya göre, bir süre sonra pencereden düşerek hayatını kaybetti.

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Semanur'un ölümündeki sır perdesini cep telefonu çözecek - 2

Gözaltına alınan ev sahibi Ferhat D. ve Ezgi Ö., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ferhat D., Semanur Arslan’ı tanımadığını ve olay sırasında başka bir odada olduklarını, pencereden düştüğünü gördüklerinde şaşkınlık yaşadıklarını söyledi. Ezgi Ö. ise, Semanur’un erkek arkadaşıyla yaşadığı sorunlardan dolayı sürekli üzgün olduğunu öne sürdü.

Semanur'un ölümündeki sır perdesini cep telefonu çözecek - 3

OLAYDAN KISA SÜRE ÖNCE TAKSİ ÇAĞIRMIŞ

Soruşturmayı yürüten ekipler, Semanur’un cep telefonuna el koyarak incelemeye başladı. Ayrıca otopsi ve toksikoloji raporlarıyla ölümünün ardındaki sır perdesinin aydınlatılması bekleniyor.

Semanur'un ölümündeki sır perdesini cep telefonu çözecek - 4

Ailenin avukatı Can Lafçı, olayın basit bir kaza ya da intihar değil, cinayet olduğunu düşündüklerini belirterek, “Semanur, olay günü gönüllü olarak gökdelene gitmiş. Ancak bize göre intihar edecek bir yapıya sahip değildi. Olaydan kısa süre önce taksi çağırmış olması, intihar etme ihtimalini düşürüyor. Ayrıca kardeşi ve yakın arkadaşlarına, kendisini takip eden kişilerden bahsetmiş. Korktuğunu, tehdit edildiğini ve bazı isimleri açıkladığını biliyoruz. Soruşturma gizli olduğu için bu isimleri şu an paylaşamıyoruz. Fakat bu tehditlerin ve takip edilme durumunun, ölümünün ardındaki gerçek nedeni açıklığa kavuşturacağına inanıyoruz,” dedi.

Semanur'un ölümündeki sır perdesini cep telefonu çözecek - 5

“NEŞELİ HAYAT DOLU BİR İNSANDI”

Avukat Lafçı, Semanur’un çevresiyle yaptığı görüşmelerin kendilerine hayat dolu bir profil sunduğunu söyledi: “Semanur, atları ve hayvanları çok seven, öğrencileri ve arkadaşları tarafından sevilen neşeli bir insandı. Hayatından vazgeçmiş, intihar etmeyi düşünecek biri değildi. Kısa süre önce arkadaşlarıyla yaptığı görüşmelerde de mutlu ve geleceğe yönelik planlar yapan bir profil çizdi. İntihar edecek bir insanın bu tür davranışları sergilemesi pek olası değil.”

Lafçı, soruşturmanın henüz başında olduklarını ve daha birçok delilin toplanmayı beklediğini ifade etti: “Otopsi ve toksikoloji raporlarının yanı sıra, telefon incelemeleri de tamamlandığında, Semanur’un başına tam olarak ne geldiği ortaya çıkacak. Umuyorum ki gerçekler açığa çıkar ve ailesi adalet bulur.”

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