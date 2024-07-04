Semiha ölüme itildi! Tutuklu kocaya istenen ceza belli oldu

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Semiha S'nin arkadaşlarıyla yaptığı görüşmelerde ise "balayına gittiği günden beri mutsuz olduğunu, evlendikten sonra zaman geçtikçe eşinin kendisinden uzaklaştığını", "mutluluk oyunu oynamaya devam ediyoruz, yine ayrı odalarda yatıyoruz" dediği, "Mutsuzmuş, ben de mutsuzmuşum. Böyle yaşamak mı istiyormuşum o istemiyormuş, çocukta istemiyormuş.", "Şu dakika desem ki ben gidiyorum bitti bu iş, tek kelime etmez, çok ağrıma gidiyor artık." diye mesajlaştığı iddianamede yer aldı.