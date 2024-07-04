Semiha ölüme itildi! Tutuklu kocaya istenen ceza belli oldu
Yalova'nın Altınova ilçesinde, karısını kayalıklardan iterek öldürüldüğü öne sürülen tutuklu sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca ilçeye bağlı Soğuksu köyü Ballıkaya mevkisinde 24 Ocak 2023'te kayalıktan düştüğü iddia edilen Semiha S'nin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı.
"Kayalıklardan düştü" dediği eşini öldürdüğü ileri sürülen E.N.S. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.