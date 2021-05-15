Semt pazarları önlemlerle kuruldu

Türkiye'nin birçok yerinde pazar yerlerinin giriş ve çıkışları bariyerlerle kapatılarak, belirli noktalardan giriş ve çıkışa izin verildi. Vatandaşlar, zabıta görevlilerince ateşleri ölçülüp HES kodları kontrol edilerek pazarlara alındı. Polis, zabıta ve belediye ekiplerince pazar yerlerinde denetim yapıldı.