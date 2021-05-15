Semt pazarları önlemlerle kuruldu

Tam kapanma döneminde semt pazarları sadece cumartesileri kuruluyor. Bugün pazarlar ikinci kez kuruldu. Belli ürünlerin satışına izin var.

Anadolu Ajansı - DHA 15.05.2021 - 12:54

Semt pazarları önlemlerle kuruldu - 1
Pazar yerleri, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde ikinci kez açıldı.
Semt pazarları önlemlerle kuruldu - 2
Türkiye'nin birçok yerinde pazar yerlerinin giriş ve çıkışları bariyerlerle kapatılarak, belirli noktalardan giriş ve çıkışa izin verildi. Vatandaşlar, zabıta görevlilerince ateşleri ölçülüp HES kodları kontrol edilerek pazarlara alındı. Polis, zabıta ve belediye ekiplerince pazar yerlerinde denetim yapıldı.
Semt pazarları önlemlerle kuruldu - 3
Salgın tedbirleri kapsamında kurulan pazara gelen vatandaşlar, Covid-19 tedbirlerinde uyarak taze sebze ve meyvelerden satın alıyor.
Semt pazarları önlemlerle kuruldu - 4
Pazarlarda 17.00'ye kadar satış yapılabilecek.
Semt pazarları önlemlerle kuruldu - 5
Semt pazarları önlemlerle kuruldu - 6
Semt pazarları önlemlerle kuruldu - 7
Semt pazarları önlemlerle kuruldu - 8
Semt pazarları önlemlerle kuruldu - 9
Semt pazarları önlemlerle kuruldu - 10
Semt pazarları önlemlerle kuruldu - 11
Semt pazarları önlemlerle kuruldu - 12
Semt pazarları önlemlerle kuruldu - 13
Semt pazarları önlemlerle kuruldu - 14
Semt pazarları önlemlerle kuruldu - 15
Semt pazarları önlemlerle kuruldu - 16
Semt pazarları önlemlerle kuruldu - 17
Semt pazarları önlemlerle kuruldu - 18
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