"Sen kızsın, senin sanayide ne işin var" dediler: 109 kişilik bölümün tek kız öğrencisi
Kayseri’de motor ustası babası Ercan Andaç’ın işletmesinde küçük yaşlardan itibaren mesleğine ilgi duyan Songül Andaç (15), Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü’nü tercih etti. Hem 109 öğrencinin olduğu bölümün, hem de kentin bu alanda eğitim gören ilk ve tek kız öğrencisi olan Andaç, “Çocukluğumdan beri insanlar kız olduğum için bana sürekli, ‘Sen kızsın, senin sanayide ne işin var’ dedi. Ben onların hiçbirini dinlemedim" dedi.
Songül Andaç, motor ustası babası Ercan Andaç’ın işletmesinde küçük yaştan itibaren mesleğe ilgi duymaya başladı. Andaç, babasının işlerinin kötüye gidip, dükkanını kapatmasının ardından bu bölümü okumaya karar verdi.