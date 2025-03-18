"Sen kızsın, senin sanayide ne işin var" dediler: 109 kişilik bölümün tek kız öğrencisi

"KENDİ İSTEĞİMLE BU BÖLÜMÜ TERCİH ETTİM"

Kayseri’de bölümünde eğitim gören tek kız öğrenci olmanın gururunu da yaşadığını belirten Andaç, “Sınıf arkadaşlarım iyiler ama kız olduğum için biraz çekiniyorlar. Çok muhabbet edemiyorlar. Sınıf arkadaşlarım beni daha çok destekliyor. Atölyede iş yaparken ‘Bizden daha iyi yapıyor’ diye yorum yapıyorlar. Ayrımcılık yapmıyorlar. Onlar daha mutlu oluyorlar. Bu işin biraz zor yanları da var. Akılda bazı şeyleri tutman gerekiyor. Bu iş akıl isteyen bir ustalık. Bazen yapamadığım ya da aklımda tutamadığım şeyler olabiliyor. Çocukluğumdan beri insanlar ben kız olduğum için bana sürekli, ‘Sen kızsın, senin sanayide ne işin var’ dedi. Ben onların hiçbirini dinlemedim. Meslek lisesini ve bu bölümü kendi isteğimle tercih ettim. İlk başta ailem de bu duruma karşıydı ve soğuktu. Sonradan hepsi çok iyi destek oldu. Şu an onların desteğini her zaman hissediyorum. Öğretmenlerim de beni çok destekliyor" ifadelerini kullandı.



