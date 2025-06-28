"Sen yapamazsın" sözleri hırslandırdı: Marangoz tezgahının başına geçti

Marangozcuların kullandıkları aletlerin tehlikeli ve zorlandığı anlar da olduğunu aktaran Kuru, şunları kaydetti:



"Sonrasında bu işi kendi kendime öğrendim. Yani bu aletleri kullanmak hiç kolay değil. Bununla ilgili çok fazla tepki aldım. Hatta ben ilk işe başladığımda dükkanın her yeri cam. İnsanlar geliyordu, erkekler geliyorlardı. 'O makine öyle tutulmaz', 'Onu öyle yapamazsın' falan diyorlardı. Ben böyle yapıyorum, diyordum. Sonra baktım bu iş çok keyifli. Çünkü bana göre bu işte ölümsüzlüğü tattım. Bir kadının bu mesleği yapıyor olması birçok insan tarafından tabii ki çok güzel de karşılandı. Çok yardımcı olan insanlar da oldu. Komşularımdan çok fazla destek aldım. Herkes bir şeye ihtiyacı olduğunda bana geldi. Böyle böyle kendimi geliştirdim. Zamanla anahtar teslim iş yeri yapmaya başladım. Yaklaşık 7 senedir bu işi yapıyorum. Amacım insanlara ağaçları kullanarak ölümsüzlüğü tattırmak. Çünkü bir ağaç mobilyayı onlarca yıl kullanabilme şansına sahipler."





