"Sen yapamazsın" sözleri hırslandırdı: Marangoz tezgahının başına geçti

"Sen yapamazsın", "Öyle kolay değil" sözleri hırslandırdı
Kuru, AA muhabirine, organizasyon işi yaptığı dönemlerde her organizasyon için farklı dekor tasarımı hazırladığını ancak marangozların bu tasarımları istediği gibi yapamadığını söyledi.
Kendisinin ilk etapta çıtalar alarak dekor hazırlamaya çalıştığını anlatan Kuru, şöyle devam etti:
"Ben normalde dükkanımı organizasyoncu olarak açmıştım. O zaman çıtalardan bir tane masa yapayım, farklı bir şey olsun istedim. Çünkü gümüş tepsiler benim tarzıma çok uygun değillerdi. O dönem gittim, sanayiden çıtalar aldım. Bunları birleştireyim falan dedim ama beceremedim. Sonuçta o dönemler işi bilmiyorum. Öğrenebileceğim bir alan yok. Sanayiye gittim. Birkaç marangozun yanına girdim. Dedim ki, 'Ben bunu yapmaya çalışıyorum ama yapamıyorum. Yani beceremiyorum' dedim. 'Sen zaten yapamazsın, sen anlamazsın' dedi bir tanesi. Beni gönderdi. Sonra başka bir marangozun yanına gittim. Makinede parmağını kesmiş daha önce. 'Bu parmağı nasıl kestim biliyor musun? Öyle kolay değil, hadi hadi' falan yaptı. Herkes beni kapıdan çok güzel şekilde kovdu açıkçası." dedi.