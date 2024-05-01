Sendikalar Saraçhane'de toplandı: Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu da alanda

İstanbul’da 1 Mayıs gerilime sahne oluyor. Saraçhane Meydanı’nda erken saatlerde güvenlik önlemi alınırken, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da alana geldi. Alanda gazetecilere açıklama yapan CHP lideri, Anayasa Mahkemesi’nin Taksim Meydanı’na ilişkin aldığı kararı hatırlattı. Özel, “AYM herkes için bağlayıcıdır. AYM söylemiştir; meydan emekçilerindir.” dedi.

Sendikalar Saraçhane'de toplandı: Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu da alanda - 1

İstanbul’da 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı Taksim’de kutlamak isteyen konfederasyon, sendika, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları Fatih’teki Saraçhane Meydanı’nda toplandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sendikalar Saraçhane'de toplandı: Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu da alanda - 2

Sabahın erken saatlerinden itibaren polisin güvenlik önlemi aldığı Saraçhane’deki tarihi Bozdoğan Sukemeri altında, polis tarafından güvenlik önlemi alındı.

Sendikalar Saraçhane'de toplandı: Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu da alanda - 3

Saraçhane’deki meydana giren vatandaşlar, polis tarafından üst aramasından geçirildi.

Sendikalar Saraçhane'de toplandı: Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu da alanda - 4

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu öncülüğünde çok sayıda siyasi parti üyesi de meydanda toplandı.

Sendikalar Saraçhane'de toplandı: Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu da alanda - 5

ÖZEL VE İMAMOĞLU DA ALANDA

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Özgür Özel de alanda bulunuyor.

Sendikalar Saraçhane'de toplandı: Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu da alanda - 6

ÖZEL: AYM HERKES İÇİN BAĞLAYICIDIR

Alanda gazetecilere bir açıklama yapan Özgür Özel, şunları söyledi:

"Çağrıcı örgütler Saraçhane’de çağrıda bulundular. Biz de örgütümüzü Saraçhane’ye çağırdık. Elbette hedef Taksim Meydanı’dır. Çünkü 1 Mayıs’ın sembol meydanı Taksim Meydanı’dır. Geçen seneye kadar Taksim’i ilk önce açıp şimdi Türkiye’ye bir utancı yaşatıyorlar.

Valilik, bakanlık, ‘Taksim gösteri meydanı değildir’ diyordu. Mahkeme kararı 2013 yılının Aralık ayına ait Anayasa Mahkemesi (AYM) kararıdır. 2023 Aralık’ta AYM kararın başına da Türk Milleti adına yazarak hepiniz karar verdim. Taksim anlamlı bir meydandır. O gün isteyen herkes orada bulunabilir diyor. AYM herkes için bağlayıcıdır. AYM söylemiştir; meydan emekçilerindir.

Bugünkü inat Anayasaya inat etmektir. Bu yanlışa itiraz ediyoruz. Ben İçişleri Bakanı ile iki gündür müzakere eidyorum. Yanlışta ısrar ediyorlar. İşçiyle bu meydana geldik."

Sendikalar Saraçhane'de toplandı: Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu da alanda - 7

Bölgede polisin güvenlik önlemleri ve vatandaşların bekleyişi de sürüyor.

Sendikalar Saraçhane'de toplandı: Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu da alanda - 8
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