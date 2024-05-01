Sendikalar Saraçhane'de toplandı: Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu da alanda

ÖZEL: AYM HERKES İÇİN BAĞLAYICIDIR

Alanda gazetecilere bir açıklama yapan Özgür Özel, şunları söyledi:

"Çağrıcı örgütler Saraçhane’de çağrıda bulundular. Biz de örgütümüzü Saraçhane’ye çağırdık. Elbette hedef Taksim Meydanı’dır. Çünkü 1 Mayıs’ın sembol meydanı Taksim Meydanı’dır. Geçen seneye kadar Taksim’i ilk önce açıp şimdi Türkiye’ye bir utancı yaşatıyorlar.

Valilik, bakanlık, ‘Taksim gösteri meydanı değildir’ diyordu. Mahkeme kararı 2013 yılının Aralık ayına ait Anayasa Mahkemesi (AYM) kararıdır. 2023 Aralık’ta AYM kararın başına da Türk Milleti adına yazarak hepiniz karar verdim. Taksim anlamlı bir meydandır. O gün isteyen herkes orada bulunabilir diyor. AYM herkes için bağlayıcıdır. AYM söylemiştir; meydan emekçilerindir.

Bugünkü inat Anayasaya inat etmektir. Bu yanlışa itiraz ediyoruz. Ben İçişleri Bakanı ile iki gündür müzakere eidyorum. Yanlışta ısrar ediyorlar. İşçiyle bu meydana geldik."