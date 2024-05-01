Sendikalar Saraçhane'de toplandı: Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu da alanda
İstanbul’da 1 Mayıs gerilime sahne oluyor. Saraçhane Meydanı’nda erken saatlerde güvenlik önlemi alınırken, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da alana geldi. Alanda gazetecilere açıklama yapan CHP lideri, Anayasa Mahkemesi’nin Taksim Meydanı’na ilişkin aldığı kararı hatırlattı. Özel, “AYM herkes için bağlayıcıdır. AYM söylemiştir; meydan emekçilerindir.” dedi.
İstanbul’da 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı Taksim’de kutlamak isteyen konfederasyon, sendika, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları Fatih’teki Saraçhane Meydanı’nda toplandı.