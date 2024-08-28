Senem'in katilinden internette dikkat çeken aramalar

"KENDİMİ KAYBETTİM"

Kıvrık, olay gününden bir gün önce cep telefonuyla internetten çakı ve bıçak kelimelerini ava merak sardığı için arattığını ileri sürerek şunları anlattı:

"Av merakım yüzünden yanımda ekmek bıçağı taşıyordum. Araçta bulunan ve ağzına mermi sürülmüş haldeki tüfeği de av merakım nedeniyle bulunduruyorum. Olay günü sabah 06.30 sıralarında avlanmak amacıyla sanayinin arka kısmında bulunan Karabağlar Yaylası mevkine gittim. Bir şey avlayamadan geldim. Gelince de eşim Senem ile konuşmak istedim. Kendisiyle yolda karşılaştık. Aracımla takip etmedim. Para çekmek amacıyla aracımla gezinmiş olabilirim. Orhaniye Mahallesi'nde aracımı park ettim. Evde canım sıkılır diye arabada oturdum. Senem'i yoldan geçerken gördüm. Konuşmak amacıyla araçtan indim. Seslenmeden yanına gittim. Beni gördü, durdu. Bunun üzerine konuşmaya başladık. Yaklaşık 3-4 dakika kendisiyle konuştuk. Sürekli hakaret ederek 'Git, gelme' diyordu. 'Seni aldattım' dedi. Bu sözlerle beni çok tahrik etti. Kendimi kaybettim, itişip kakıştık. Bu sırada yere düşerek başını kaldırıma vurdu. Üzerime geldi, bu yüzden ittirdim. 'Seni öldüreceğim' dedi. Kolundaki çantadan silah çıkarıp, beni öldürebileceğini düşünerek bıçakladım. Beni aldattığına dair herhangi bir durum söz konusu olmadı. Birisiyle görmedim. Kaç kez bıçak darbesi vurduğumu bilmiyorum. Başına sopa ya da sert bir cisimle vurmadım. Aracımın içerisinde herhangi bir şekilde kendisiyle konuşmamız ve tartışmamız olmadı. Olay, sokakta gerçekleşti. Bıçağı olay yerinden kaçarken yol kenarına attım. 112'yi arayacaktım ancak telefonumun tuşları basmadı. Arkadaşım Serdar'ı ararken çalışıyordu."

Savcının, telefon arama kayıtlarında "Eşimin kusurlu olması için ne yapmalıyım?, "Barodan avukat nasıl bulunur?" şeklinde internetten neden arama yaptığını sorduğu Kıvrık, "Her vatandaş bunları aratabilir. Bu nedenle arattım, söyleyeceklerim bundan ibarettir." dedi.