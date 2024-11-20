Şener Şen'in Milyarder filmi gerçek oldu: 17 bin nüfuslu ilçede milyoner aranıyor!

Başrolünde Şener Şen'in oynadığı, yılbaşında büyük ikramiyenin Mesudiye'ye çıkmasının ardından ilçede yaşananları konu alan Milyarder filmi gerçek oldu. Şans Topu çekilişinde 21 milyon 631 bin 799 liralık büyük ikramiye, Artvin’in Arhavi ilçesine isabet etti. Talihlinin kim olduğu, 17 bin nüfuslu ilçede büyük merak konusu oldu.

Şener Şen'in Milyarder filmi gerçek oldu: 17 bin nüfuslu ilçede milyoner aranıyor! - 1

17 Kasım’da gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinde, haftanın şanslı numaraları belirlendi. “5+1” bilen tek kişi büyük ödülün sahibi oldu. Şanslı kuponun Arhavi’de bir bayiden oynandığı öğrenilirken, ikramiyeyi kazanan kişinin kimliği ise henüz  açıklanmadı.

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Şener Şen'in Milyarder filmi gerçek oldu: 17 bin nüfuslu ilçede milyoner aranıyor! - 2

Talihli kuponun oynandığı bayinin kapalı olduğu belirtilirken, haber kısa sürede ilçede yayıldı.

Vatandaşlar arasında kazananın kim olduğuna dair merak dolu konuşmalar başladı.

Şener Şen'in Milyarder filmi gerçek oldu: 17 bin nüfuslu ilçede milyoner aranıyor! - 3

Şener Şen'in unutulmaz filmi Milyarder'i hatırlatan bir durum ilçede yaşanırken, herkes talihlinin kim olduğuna dair tahminlerde bulunmaya başladı.

Şener Şen'in Milyarder filmi gerçek oldu: 17 bin nüfuslu ilçede milyoner aranıyor! - 4

Talihli bayinin komşu esnafı Şerafettin Yıldırım, büyük ikramiyenin Arhavi’ye çıktığını ifade ederek “İnşallah tanıdık bir arkadaşımız ya da dostumuzdur” derken, bir diğer esnaf Hasan Odabaş, kazananı merak ettiklerini belirterek “Biz de bu bayiden oynuyorduk. Büyük ödülün ilçemizden birine çıkması bizi mutlu etti” diye konuştu.

Şener Şen'in Milyarder filmi gerçek oldu: 17 bin nüfuslu ilçede milyoner aranıyor! - 5

İlçe sakinlerinden Yusuf Gedik ise esprili bir dille, “21 milyon çok güzel bir para. Çıkana hayırlı olsun. Çevremden birine çıktıysa çok mutlu olurum, hatta akrabalarımdansa bol bol kaynaşırız.” dedi.

Büyük ödülün sahibi henüz ortaya çıkmasa da, bu olay Arhavi’de büyük bir heyecana neden oldu.

Şener Şen'in Milyarder filmi gerçek oldu: 17 bin nüfuslu ilçede milyoner aranıyor! - 6

MİLYARDER FİLMİNİN KONUSU

Milyarder, 1986 Türkiye yapımı Kartal Tibet'in yönettiği komedi dram filmidir. Film, Türkiye'nin küçük ilçelerinden biri olan Mesudiye'deki tren istasyonunun amiri Mesut'un Millî Piyango'dan büyük ikramiye kazanması ile birlikte çevresinde gelişen olayları anlatmaktadır.

Filmde Türk sinemasının bilinen kişilerinden Şener Şen, Adile Naşit, Münir Özkul, Tulu Çizgen, Müge Akyamaç, Uğur Yücel ve Ergun Köknar gibi isimler vardır. Film, Sapanca tren istasyonunda çekilmiştir.

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