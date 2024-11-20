Şener Şen'in Milyarder filmi gerçek oldu: 17 bin nüfuslu ilçede milyoner aranıyor!

İlçe sakinlerinden Yusuf Gedik ise esprili bir dille, “21 milyon çok güzel bir para. Çıkana hayırlı olsun. Çevremden birine çıktıysa çok mutlu olurum, hatta akrabalarımdansa bol bol kaynaşırız.” dedi.



Büyük ödülün sahibi henüz ortaya çıkmasa da, bu olay Arhavi’de büyük bir heyecana neden oldu.