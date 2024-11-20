Şener Şen'in Milyarder filmi gerçek oldu: 17 bin nüfuslu ilçede milyoner aranıyor!
Başrolünde Şener Şen'in oynadığı, yılbaşında büyük ikramiyenin Mesudiye'ye çıkmasının ardından ilçede yaşananları konu alan Milyarder filmi gerçek oldu. Şans Topu çekilişinde 21 milyon 631 bin 799 liralık büyük ikramiye, Artvin’in Arhavi ilçesine isabet etti. Talihlinin kim olduğu, 17 bin nüfuslu ilçede büyük merak konusu oldu.
17 Kasım’da gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinde, haftanın şanslı numaraları belirlendi. “5+1” bilen tek kişi büyük ödülün sahibi oldu. Şanslı kuponun Arhavi’de bir bayiden oynandığı öğrenilirken, ikramiyeyi kazanan kişinin kimliği ise henüz açıklanmadı.