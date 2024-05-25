"Seni öldürmeye geliyorum" deyip pompalı tüfekle ateş açtı
Aksaray'da Caner Kutluer, eski sevgilisi Merve E.’nin çalıştığı iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı. Ayrılığı hazmediği iddia edilen Kutluer'in "Seni öldürmeye geliyorum" deyip tehditlerde bulunduğu iddi adildi. Saldırıda biri ağır, iki kişinin yaralanırken olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Coğlaki Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda Caner Kutluer, eski sevgilisi Merve E.'nin çalıştığı fotoğrafçının önüne gelerek pompalı tüfekle rastgele ateş açmaya başladı.