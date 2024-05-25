"Seni öldürmeye geliyorum" deyip pompalı tüfekle ateş açtı

Aksaray'da Caner Kutluer, eski sevgilisi Merve E.’nin çalıştığı iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı. Ayrılığı hazmediği iddia edilen Kutluer'in "Seni öldürmeye geliyorum" deyip tehditlerde bulunduğu iddi adildi. Saldırıda biri ağır, iki kişinin yaralanırken olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

"Seni öldürmeye geliyorum" deyip pompalı tüfekle ateş açtı - 1

Coğlaki Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda Caner Kutluer, eski sevgilisi Merve E.'nin çalıştığı fotoğrafçının önüne gelerek pompalı tüfekle rastgele ateş açmaya başladı.

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"Seni öldürmeye geliyorum" deyip pompalı tüfekle ateş açtı - 2

Bitişik dükkanda bulanan kadın kuaförünün önünde oturan Talip Sürücü (36) tüfekten çıkan saçmalarla vücudunun çeşitli yerlerinden, fotoğrafçıda çalışan Efekan Bulat (18) ise sol ayağından yaralandı.

"Seni öldürmeye geliyorum" deyip pompalı tüfekle ateş açtı - 3

Gelen polisler, havaya ateş açarak şüpheli Caner Kutluer’i yakalayıp gözaltına aldı.

"Seni öldürmeye geliyorum" deyip pompalı tüfekle ateş açtı - 4

Biri ağır, iki kişinin yaralandığı o anlar, halk otobüsündeki yolcular tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Talip Sürücü ile Efekan Bulat, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

"Seni öldürmeye geliyorum" deyip pompalı tüfekle ateş açtı - 5

Emniyette ifadesine başvurulan Caner Kutluer’in eski sevgilisi Merve E. (25) ifadesinde “Ondan ayrıldığımı hazmedemediği için beni tehdit etti. Telefonla arayıp 'Seni öldürmeye geliyorum’ dedi. Ben çok korktum ve iş yerinden kaçtım.” dediği belirtildi.

"Seni öldürmeye geliyorum" deyip pompalı tüfekle ateş açtı - 6

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Caner Kutluer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yaralılardan Efekan Bulat taburcu olurken, Talip Sürücü’nün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

"Seni öldürmeye geliyorum" deyip pompalı tüfekle ateş açtı - 7

SANDALYEYİ SİPER ETTİ

Caner Kutluer’in iş yerlerine elindeki pompalı tüfekle ateş ettiği anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Kutluer’in tüfekle ateş ettiği anlarda etrafta bulunan çocukların panikle kaçtığı, olayda yaralanan Talip Sürücü’nün sandalyeyi siper yaparak saçmalardan korunmaya çalıştığı görüldü.

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