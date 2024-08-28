“Seni sakat bırakırım” diye tehdit eden adamı satırla kovaladı

“BABAMIN HAYSİYETİ İÇİN YAPTIM”

Suzan E, adliye girişinde “Neden yaptınız?” sorusuna, “Namusum, şerefim ve babamın haysiyeti için yaptım. Bana, ‘Kocandan boşanıp beni alacaksın’ dedi. Bir sürü iftira attı. Televizyonlara çıkıp haysiyetimle oynadığı için yaptım.” diye konuştu.

Suzan E’den önce başı sarılı olarak adliyeye getirilen Ünal E. ise “Kimseyi tehdit etmedim. Beni öldürmeye teşebbüs etti.” dedi.

Suzan E, kasten yaralama suçundan tutuklanırken, Ünal E. ise adli kontrolle serbest kaldı.

Suzan E. ve Ünal E’nin, aralarındaki ilişki nedeniyle şubat ayında bir televizyon kanalında yayınlanan programa konuk oldukları öğrenildi.