“Seni sakat bırakırım” diye tehdit eden adamı satırla kovaladı
Erzurum’da Suzan E. isimli kadın, kendisine “Kocandan boşanıp, beni alacaksın. Seni sakat bırakırım.” diyen eşinin halasının oğlu Ünal E’yi satırla yaralayıp, kovaladı. “Çantamdaki satırı çıkarıp vurdum. Bunu namusum, şerefim ve babamın haysiyeti için yaptım.” diyen Suzan E, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Erzurum’da bir kadın kendisine, “Kocandan boşanıp beni alacaksın.” diyen halasının oğlunu satırla yaraladı.
Olay Yakutiye ilçesindeki bir çay bahçesinde meydana geldi.
Suzan E, eşinin halasının oğlu Ünal E. tarafından sürekli rahatsız edildiği gerekçesiyle uzaklaştırma kararı aldırdı.Ünal E’nin ısrarları üzerine ikili bir çay bahçesinde buluştu.