"Senin ölümün benim elimden olacak" deyip eşini, elektronik kelepçeliyken katletti

Avukat, şöyle devam etti:

"Biz davayı aldıktan sonra gerekli koruma taleplerimizi ilettik. Süresi dolduktan sonra tekrar yenileyerek süreci sürdürdük. Ancak Döne Hanım, bu süreçte bizlere koruma kararlarını ihlal ettiğini, boşanma aşamasındaki eşinin kendisini sürekli aradığını, tehdit ettiğini dile getiriyordu. Bunun üzerine biz de delillendirebildiğimiz aşamada şahsın koruma kararını ihlal ettiğinden hareketle şikayetçi olduk. Şahıs 3 günlük zorlama hapsine tabi oldu. Döne Hanım, duruşma öncesi ekibimizden orada bulunan avukatlara ‘Geçtiğimiz salı günü şahıs bana çok yaklaşmış. Polis beni aradı Gafer’in Sıhhiye’de dolandığını söyledi. Bu konuda dikkatli olmam gerektiğini iletti’ diye bahsetmiş. Olay günü şahıs elektronik kelepçe ile izlenmesine rağmen müvekkilime yaklaşmış. Çünkü ne yazık ki o gün müvekkilime şahsın yaklaştığına dair herhangi bir bildirim gelmiyor. Belki Gafer Bozdemir‘in kendisine yaklaştığı polis tarafından müvekkilime iletilseydi bu durumda olunmayacaktı. Ya da o zorlama hapsi yerine getirilmiş olsaydı bizim müvekkilimiz yaşayacaktı."

Avukat, müvekkilinin boşanma davası dilekçesinde iki parmağının eşi tarafından kırıldığını, ayrıca çocuklarına da şiddet uyguladığını belirttiğini kaydetti.