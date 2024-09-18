"Senin ölümün benim elimden olacak" deyip eşini, elektronik kelepçeliyken katletti
Ankara'da metro çıkışında boşanma aşamasındaki eşi Döne Bozdemir'i sırtından tabanca ile vurarak öldüren Gafer Bozdemir'e elektronik kelepçe tedbiri uygulandığı, kararı olaydan 2 gün önce ihlal ettiği için de 3 gün zorlama hapis cezası verildiği ortaya çıktı. Bozdemir'in ailesi ise katilin uyarı gitmemesi için cinayet yeri olarak metroyu seçtiğini söyledi.
Bir kadın daha cinayete kurban gitti.
Ankara'da bir pizzacıda çalışan 4 çocuk Döne Bozdemir, geçen cumartesi günü Çankaya ilçesi Sıhhiye Metro İstasyonu çıkışında boşanma aşamasındaki eşi Gafer Bozdemir tarafından sırtından tabancayla vurularak öldürüldü.