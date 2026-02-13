Seralar harap oldu. Üreticiler 5 milyon TL zararda: "3 senemiz gitti."
13.02.2026 10:20
İHA
Muğla'da aşırı yağışlar sonrasında oluşan selde taşan dere, sera üreticilerinin tüm birikimlerini bir saat içerisinde yok etti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından Muğla'nın Köyceğiz taraflarında yoğun yağışın ardından sel yaşandı. Sel seraları tahrip ederken son 40 yılın da en büyük su taşkınını yaşattı. Köyceğiz'e bağlı Pınar mahallesinde bir saat boyunca devam eden şiddetli sağanak yağış sonrası dereler taştı, seralar ise sular altında kaldı.
EVLERDE HASAR VAR
Pınar mahallesi muhtarı Ömer Ali Kanat, taşan Jandarma deresinin yakınında seraları olduğunu ve derenin taşmasıyla da üreticilerin verimli arazilerinin harap olduğunu söyledi. Üreticilerin arazilerinden güzel bir verim aldığını belirten muhtar, sel sebebiyle arazilerin yanı sıra yollarda, evlerde hasarlar oluştuğunu ve hayvancılıkla uğraşan ailelerin bir kısmının hayvanlarının öldüğünü anlattı.
"3-5 SENEMİZ GİTTİ"
Üreticilerden Metin Karabulut, seralardaki domates ve çileklerin zarar gördüğünü ve bu zararın maddi karşılığının da 5 milyon TL olduğunu açıkladı. Bir buçuk dönüm arsada çeri domatesi yetiştirdiğini söyleyen Karabulut, tahmini olarak 10 tonun üzerinde domateslerinin olduğunu ekleyerek, “Bayağı zararımız var. Domatesi 50 liradan versek 500 bin TL domates. 1,5-2 milyonluk sera gitti. Yani biz bittik, 3-5 senemiz gitmiş oldu” dedi.
Devlet yetkililerinden yardım beklediğini dile getiren üreticiler, şimdi ise sadece hasar tespiti için ekiplerin gelmesini bekliyor.