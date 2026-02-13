Seralar harap oldu. Üreticiler 5 milyon TL zararda: "3 senemiz gitti."

Üreticilerden Metin Karabulut, seralardaki domates ve çileklerin zarar gördüğünü ve bu zararın maddi karşılığının da 5 milyon TL olduğunu açıkladı. Bir buçuk dönüm arsada çeri domatesi yetiştirdiğini söyleyen Karabulut, tahmini olarak 10 tonun üzerinde domateslerinin olduğunu ekleyerek, “Bayağı zararımız var. Domatesi 50 liradan versek 500 bin TL domates. 1,5-2 milyonluk sera gitti. Yani biz bittik, 3-5 senemiz gitmiş oldu” dedi.

Devlet yetkililerinden yardım beklediğini dile getiren üreticiler, şimdi ise sadece hasar tespiti için ekiplerin gelmesini bekliyor.