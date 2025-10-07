Serdar Öktem cinayetinde talimat yurt dışından: Saldırganların görüntüsü ortaya çıktı

Avukat Serdar Öktem'in İstanbul'da öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Cinayetle ilgili olarak şu ana kadar 13 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, ilk belirlemlerin bir organize suç örgütüne işaret ettiği tespitine yer verilmişti.

Cinayet talimatının yurt dışındaki bir suç örgütü liderinden geldiği belirlendi.

Saldırıyı gerçekleştirenlerin cinayetten sonra kaçtığı otomobilin güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.