Serdar Öktem cinayetinde talimat yurt dışından: Saldırganların görüntüsü ortaya çıktı
Avukat Serdar Öktem cinayetinde saldırı talimatının yurt dışındaki suç örgütü yöneticisinden geldiği belirlendi. Cinayete ilişkin şu ana kadar 13 şüpheli gözaltına alınırken, saldırganların sahte plakalı bir araçla kaçtığı anların görüntüsü ortaya çıktı.
Avukat Serdar Öktem'in İstanbul'da öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor.
Cinayetle ilgili olarak şu ana kadar 13 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, ilk belirlemlerin bir organize suç örgütüne işaret ettiği tespitine yer verilmişti.
Cinayet talimatının yurt dışındaki bir suç örgütü liderinden geldiği belirlendi.
Saldırıyı gerçekleştirenlerin cinayetten sonra kaçtığı otomobilin güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.