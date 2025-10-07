Serdar Öktem cinayetinde talimat yurt dışından: Saldırganların görüntüsü ortaya çıktı

Avukat Serdar Öktem cinayetinde saldırı talimatının yurt dışındaki suç örgütü yöneticisinden geldiği belirlendi. Cinayete ilişkin şu ana kadar 13 şüpheli gözaltına alınırken, saldırganların sahte plakalı bir araçla kaçtığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Avukat Serdar Öktem'in İstanbul'da öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Cinayetle ilgili olarak şu ana kadar 13 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, ilk belirlemlerin bir organize suç örgütüne işaret ettiği tespitine yer verilmişti.

Cinayet talimatının yurt dışındaki bir suç örgütü liderinden geldiği belirlendi.

Saldırıyı gerçekleştirenlerin cinayetten sonra kaçtığı otomobilin güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

SEYİR HALİNDEYKEN ARACI TARANDI

Avukat Serdar Öktem, aracında seyir halindeyken kurşunların hedefi oldu.

Esentepe'deki ofisinden çıkan Öktem, aracıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne giderken trafiğin en yoğun olduğu yerlerden Zincirlikuyu mevkisinde silahlı saldırıya uğradı.

Saldırı sırasında Serdar Öktem aracın şoför koltuğundaydı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Maskeli saldırganların tabanca ve uzun namlulu silahlarla Öktem'in aracına ateş ettiği öğrenildi.

Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Serdar Öktem, yaşamını yitirdi.

ARAÇ ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Suikastın ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Sıkı takip sonucu aracın bir benzinlikten nakit olarak yakıt aldığını belirleyen İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Çalışmaların devamında zanlıların Arnavutköy'de olduğunu belirleyen ekipler, emniyet ve İl Jandarma Komutanlığı'na haber vererek, ilçenin giriş ve çıkış noktalarında uygulama alanları kurdurup şüpheli görülen tüm araç ve kişileri durdurdu.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, İKİSİ 18 YAŞINDAN KÜÇÜK

Silahlı saldırıda kullanılan araç, Arnavutköy İstiklal Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulundu.

Aynı bölgede uzun namlulu silahlarla, tabancalar da ele geçirildi.

Cinayetle ilgili altısı İstanbul Arnavutköy'de, yedisi ise farklı adreslerde 13 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan ikisinin 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi.

Beş şüphelinin saldırının failleri, birinin ise kaçmalarına yardımcı olduğu belirtildi.

SERDAR ÖKTEM'İ KİM ÖLDÜRDÜ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelerin bir organize suç örgütü üzerinde yoğunlaştığını bildirmişti.

Başsavcılık açıklamasında, husumet ihtimalinden şüphelenildiği kaydedilmişti.

Cinayet talimatının yurt dışındaki bir suç örgütü liderinden geldiği öğrenildi.

SERDAR ÖKTEM'E SALDIRI TALİMATI YURT DIŞINDAN

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmalarının sonucunda, saldırının talimatının yurt dışında olduğu belirlenen bir suç örgütü üyesince verildiği ortaya çıkarıldı.

SERDAR ÖKTEM'İN ÖN OTOPSİ RAPORU ÇIKTI

Bu arada Serdar Öktem ile ilgili Adli Tıp kurumu'nun ön otopsi raporu da tamamlandı.

Raporda, Öktem'in kafasında, yüzünde ve sol kolunda ayrı ayrı öldürücü nitelikte yaralanmalar olduğu belirtildi.

SALDIRGANLARIN ARACI KAMERADA

Cinayete ilişkin soruşturma sürerken yeni bir görüntüye ulaşıldı.

Şüphelilerin saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçtığı otomobil, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

SERDAR ÖKTEM KİMDİR?

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasının sanıkları arasında olan Serdar Öktem, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti.

Öktem'in yargılanmasına devam ediliyordu.

