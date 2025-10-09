Serdar Öktem cinayeti: Talimatı 2 numara verdi, tetikçilerin en net görüntüsü ortaya çıktı

Avukat Serdar Öktem cinayetinde saldırı talimatını suç örgütünün Rusya'da bulunan 2 numaralı yöneticisinin verdiği belirlendi. Soruşturmada cinayete ilişkin yeni ayrıntılar da ortaya çıkarıldı. Saldırıyı gerçekleştiren tetikçilerin en net görüntüsüne ulaşıldı.

Serdar Öktem cinayeti: Talimatı 2 numara verdi, tetikçilerin en net görüntüsü ortaya çıktı - 1

Avukat Serdar Öktem'in İstanbul'da öldürülmesine ilişkin soruşturma üçüncü gününde devam ediyor.

Cinayetle ilgili olarak gözaltına alınan 13 kişinin, emniyetteki sorguları sürüyor.

Öktem cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıkarıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Serdar Öktem cinayeti: Talimatı 2 numara verdi, tetikçilerin en net görüntüsü ortaya çıktı - 2

SALDIRGANLARIN EN NET GÖRÜNTÜSÜ

Avukat Serdar Öktem, Beşiktaş'ta aracının içinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.

Polisin, saldırganların kimliğini tespit etmesini sağlayan ise kanlı saldırıdan sadece yarım saat sonra bir benzincide kaydedilen iki saldırganın yüzünün en net görüntüğü bu görüntü oldu. Görüntülere Star Haber ulaştı.

Serdar Öktem cinayeti: Talimatı 2 numara verdi, tetikçilerin en net görüntüsü ortaya çıktı - 3

AZMETTİRİCİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Şüphelilerin sorgusunda, cinayetin azmettiricisinin kim olduğu ortaya çıktı.

O isim Daltonlar isimli suç örgütünün iki numarası.

Yurt dışında olduğu belirlenen azmettiricinin, Rusya'da yakalandığı ardından izini kaybettirdiği anlaşıldı.

Interpol'e bildirilen isimle ilgili yakalama bülteni çıkarılması bekleniyor.

Serdar Öktem cinayeti: Talimatı 2 numara verdi, tetikçilerin en net görüntüsü ortaya çıktı - 4

SİLAHINI ÇEKTİ AMA ATEŞ EDEMEDİ

Saldırı günü Serdar Öktem, Anadolu Yakası'nda bir görüşmeye gidecekti.

Üzerinde silahı da vardı.

Takip edildiğini anlayınca, silahını belinden çıkardı.

Namluya mermiyi sürdü ancak tetik çekemeden vuruldu.

Polis, Öktem'in silahını da incelemeye aldı.

Serdar Öktem cinayeti: Talimatı 2 numara verdi, tetikçilerin en net görüntüsü ortaya çıktı - 5

CİNAYETİN NEDENİ ÇETE SAVAŞLARI MI?

Cinayetin nedeni hala bilinmiyor.

Ortaya atılan iddiaların arasında ise suç örgütlerinin çekişmesi var.

Daltonlar çetesinin bir üyesi geçen ağustos ayında İspanya'da öldürüldü.

İddiaya göre Öktem o saldırının faillerinde olan Casperlar isimli suç örgütüyle yakındı ve iddiaya göre son aylarda yükselen tansiyon Serdar Öktem'i hedef haline getirdi.

Serdar Öktem cinayeti: Talimatı 2 numara verdi, tetikçilerin en net görüntüsü ortaya çıktı - 6

UZUN NAMLULU SİLAH BAŞKA BİR ÇETEDEN ALINDI

Gözaltındaki şüphelilerin sorgusu devam ederken cep telefonları da incelemeye alındı.

Saldırıyı organize eden şüphelilerin tetikçilere para verdiği, uzun namlulu silahları ise başka suç örgütünden tedarik ettikleri öne sürüldü.

Şüphelilerin cuma günü adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

DAHA FAZLA GÖSTER