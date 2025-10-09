Serdar Öktem cinayeti: Talimatı 2 numara verdi, tetikçilerin en net görüntüsü ortaya çıktı
Avukat Serdar Öktem cinayetinde saldırı talimatını suç örgütünün Rusya'da bulunan 2 numaralı yöneticisinin verdiği belirlendi. Soruşturmada cinayete ilişkin yeni ayrıntılar da ortaya çıkarıldı. Saldırıyı gerçekleştiren tetikçilerin en net görüntüsüne ulaşıldı.
Avukat Serdar Öktem'in İstanbul'da öldürülmesine ilişkin soruşturma üçüncü gününde devam ediyor.
Cinayetle ilgili olarak gözaltına alınan 13 kişinin, emniyetteki sorguları sürüyor.
Öktem cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıkarıldı.