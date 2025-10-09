Serdar Öktem cinayeti: Talimatı 2 numara verdi, tetikçilerin en net görüntüsü ortaya çıktı

SALDIRGANLARIN EN NET GÖRÜNTÜSÜ

Avukat Serdar Öktem, Beşiktaş'ta aracının içinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.

Polisin, saldırganların kimliğini tespit etmesini sağlayan ise kanlı saldırıdan sadece yarım saat sonra bir benzincide kaydedilen iki saldırganın yüzünün en net görüntüğü bu görüntü oldu. Görüntülere Star Haber ulaştı.