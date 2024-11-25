Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakim karşısına çıkacak: Tarih belli oldu
İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin Serdar Ortaç 24 Aralık'ta, Mehmet Ali Erbil ise 30 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak. Ortaç ve Erbil için 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
İstanbul’da yasadışı bahis reklamı yaptıkları ve insanları buna teşvik ettikleri iddiasıyla haklarında "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan birer yıldan 3’er yıla kadar hapis cezası talep edilen Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu.
Yasa dışı bahis cezası nedir, ne kadar ceza verilir? Yasa dışı bahis cezası alanlara ne olur?