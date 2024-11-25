Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakim karşısına çıkacak: Tarih belli oldu

İstanbul’da yasadışı bahis reklamı yaptıkları ve insanları buna teşvik ettikleri iddiasıyla haklarında "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan birer yıldan 3’er yıla kadar hapis cezası talep edilen Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu.

HABERİN VİDEOSUNA GİT

Yasa dışı bahis cezası nedir, ne kadar ceza verilir? Yasa dışı bahis cezası alanlara ne olur?