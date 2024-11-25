Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakim karşısına çıkacak: Tarih belli oldu

İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin Serdar Ortaç 24 Aralık'ta, Mehmet Ali Erbil ise 30 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak. Ortaç ve Erbil için 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakim karşısına çıkacak: Tarih belli oldu - 1

İstanbul’da yasadışı bahis reklamı yaptıkları ve insanları buna teşvik ettikleri iddiasıyla haklarında "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan birer yıldan 3’er yıla kadar hapis cezası talep edilen Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu.

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Yasa dışı bahis cezası nedir, ne kadar ceza verilir? Yasa dışı bahis cezası alanlara ne olur?

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Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakim karşısına çıkacak: Tarih belli oldu - 2

Serdar Ortaç'ın yargılanmasına 24 Aralık tarihinde İstanbul 25.Asliye Ceza Mahkemesi'nde, Mehmet Ali Erbil'in yargılanmasına ise 30 Aralık tarihinde İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakim karşısına çıkacak: Tarih belli oldu - 3

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada "yasa dışı bahse teşvik” suçundan soruşturma başlattı.

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakim karşısına çıkacak: Tarih belli oldu - 4

Yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüphelinin kimliğini belirledi. Yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edildi.

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakim karşısına çıkacak: Tarih belli oldu - 5

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alındı.

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakim karşısına çıkacak: Tarih belli oldu - 6

ERBİL VE ORTAÇ İÇİN EV HAPSİ KARARI

Adliyede Ortaç ve Mehmet Ali Erbil pişman olduklarını söyledi.

Mahkeme, Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in için ev hapsi ile serbest bırakılmasına karar verildi.

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