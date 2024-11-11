Yasa dışı bahis olayında son durum: Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve Batuhan Karadeniz tutuklandı mı, ne oldu? (Ünlülere yasa dışı bahis operasyonuyla ilgili son haberler)

YASA DIŞI BAHİS CEZASI NEDİR?

Yasadışı bahis cezası verilebilmesi için öncelikle ortada bir spor müsabakası üzerinde kanuna dayalı olmadan oynatılan bir şans oyunu veya bahis bulunması gerekir.

Eğer bir spor karşılaşması hakkında kanuna dayalı olmaksızın oynatılan bir bahis veya şans oyunu mevcutsa suç oluşur.

Oluşan suç sebebiyle verilecek yasadışı bahis suçları ve cezaları ise şu şekildedir:



- İllegal bahis veya şans oyunları oynatanlar ya da oynanması amacıyla yer veya imkan sağlayanlar hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10.000 güne kadar adli para cezasına hükmedilir.

- Ülke dışında oynatılan bahis ya da şans oyunlarının internet ya da bir başka yolla erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına olanak tanıyanlar hakkında 4 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

- Kaçak bahis ya da şans oyunlarıyla ilişkili olarak para aktarımını aracılık eden kişiler hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezasına hükmedilir.

- Kişileri İllegal (kaçak) bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3000 güne kadar adli para cezasına hükmolunur.