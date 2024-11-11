Yasa dışı bahis olayında son durum: Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve Batuhan Karadeniz tutuklandı mı, ne oldu? (Ünlülere yasa dışı bahis operasyonuyla ilgili son haberler)

Ünlü sanatçı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gündeme gelmesi merak uyandırdı. Yasa dışı bahis ile bağlantılı iddialar nedeniyle, Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil için gözaltına kararı verildi. Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in tutuklanıp tutuklanmadıkları da kamuoyu tarafından merak konusu oldu. Peki, yasa dışı bahis olayında son durum ne? Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve Batuhan Karadeniz tutuklandı mı, ne oldu? İşte ünlülere yasa dışı bahis operasyonunda son durum.

Yasa dışı bahis olayında son durum: Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve Batuhan Karadeniz tutuklandı mı, ne oldu? (Ünlülere yasa dışı bahis operasyonuyla ilgili son haberler) - 1

Yasa dışı bahis soruşturmasıyla gündeme gelen Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in son durumu, sosyal medyada birçok kişi tarafından merak ediliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahise teşvik iddiları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in de aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. İşte ayrıntılar...

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Yasa dışı bahis olayında son durum: Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve Batuhan Karadeniz tutuklandı mı, ne oldu? (Ünlülere yasa dışı bahis operasyonuyla ilgili son haberler) - 2

SERDAR ORTAÇ VE MEHMET ALİ ERBİL TUTUKLANDI MI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yasa dışı bahis olayında son durum: Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve Batuhan Karadeniz tutuklandı mı, ne oldu? (Ünlülere yasa dışı bahis operasyonuyla ilgili son haberler) - 3

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Gazetecilerin bahis soruşturmasıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, davaları tek tek değerlendirmenin uygun olmadığını söyledi.

Yargının başlatmış olduğu bir soruşturma ve neticesinde gerçekleştirilen gözaltılar olduğuna dikkat çeken Tunç, kişilerin kendini savunacağını, suç ya da suç şüphesi varsa gereğinin yapılacağını söyledi.

Yasa dışı bahis olayında son durum: Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve Batuhan Karadeniz tutuklandı mı, ne oldu? (Ünlülere yasa dışı bahis operasyonuyla ilgili son haberler) - 4

GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Yasa dışı bahis olayında son durum: Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve Batuhan Karadeniz tutuklandı mı, ne oldu? (Ünlülere yasa dışı bahis operasyonuyla ilgili son haberler) - 5

20 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yasa dışı bahis iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında sunucu Mehmet Ali Erbil’in de bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yasa dışı bahis olayında son durum: Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve Batuhan Karadeniz tutuklandı mı, ne oldu? (Ünlülere yasa dışı bahis operasyonuyla ilgili son haberler) - 6

MEHMET ALİ ERBİL TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Mehmet Ali Erbil, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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Yasa dışı bahis olayında son durum: Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve Batuhan Karadeniz tutuklandı mı, ne oldu? (Ünlülere yasa dışı bahis operasyonuyla ilgili son haberler) - 7

KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 20 şüphelinin kimliğini belirledi.

Yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen aralarında şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edildi.

Yasa dışı bahis olayında son durum: Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve Batuhan Karadeniz tutuklandı mı, ne oldu? (Ünlülere yasa dışı bahis operasyonuyla ilgili son haberler) - 8

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Polisin, diğer şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Yasa dışı bahis olayında son durum: Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve Batuhan Karadeniz tutuklandı mı, ne oldu? (Ünlülere yasa dışı bahis operasyonuyla ilgili son haberler) - 9

YASA DIŞI BAHİS CEZASI NEDİR?

Yasadışı bahis cezası verilebilmesi için öncelikle ortada bir spor müsabakası üzerinde kanuna dayalı olmadan oynatılan bir şans oyunu veya bahis bulunması gerekir.

Eğer bir spor karşılaşması hakkında kanuna dayalı olmaksızın oynatılan bir bahis veya şans oyunu mevcutsa suç oluşur.

Oluşan suç sebebiyle verilecek yasadışı bahis suçları ve cezaları ise şu şekildedir:

- İllegal bahis veya şans oyunları oynatanlar ya da oynanması amacıyla yer veya imkan sağlayanlar hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10.000 güne kadar adli para cezasına hükmedilir.

- Ülke dışında oynatılan bahis ya da şans oyunlarının internet ya da bir başka yolla erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına olanak tanıyanlar hakkında 4 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

- Kaçak bahis ya da şans oyunlarıyla ilişkili olarak para aktarımını aracılık eden kişiler hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezasına hükmedilir.

- Kişileri İllegal (kaçak) bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3000 güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

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