Yasa dışı bahis olayında son durum: Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve Batuhan Karadeniz tutuklandı mı, ne oldu? (Ünlülere yasa dışı bahis operasyonuyla ilgili son haberler)
Ünlü sanatçı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gündeme gelmesi merak uyandırdı. Yasa dışı bahis ile bağlantılı iddialar nedeniyle, Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil için gözaltına kararı verildi. Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in tutuklanıp tutuklanmadıkları da kamuoyu tarafından merak konusu oldu. Peki, yasa dışı bahis olayında son durum ne? Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve Batuhan Karadeniz tutuklandı mı, ne oldu? İşte ünlülere yasa dışı bahis operasyonunda son durum.
Yasa dışı bahis soruşturmasıyla gündeme gelen Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in son durumu, sosyal medyada birçok kişi tarafından merak ediliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahise teşvik iddiları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in de aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. İşte ayrıntılar...