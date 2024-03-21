Şereflikoçhisar Belediyesi hangi partide? Şereflikoçhisar Belediye başkanı kimdir? Şereflikoçhisar Belediye başkan adayları
Şereflikoçhisar Belediyesi hangi partide? Şereflikoçhisar Belediye Başkanı kimdir? Şereflikoçhisar Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Şereflikoçhisar Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Şereflikoçhisar Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Şereflikoçhisar yerel seçim sonuçları..
ŞEREFLİKOÇHİSAR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Şereflikoçhisar Belediyesini 11.450 alınan oy ve %57.29 oy oranı ile AK Parti adayı Memiş Çelik kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti %57.29
- İyi Parti %38.98
- Saadet Partisi %1.33
- DSP %0.76
- NESRİN AYRANCI %0.63
- BTP %0.54
- Diğer %0.47