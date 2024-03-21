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Şereflikoçhisar Belediyesi hangi partide? Şereflikoçhisar Belediye başkanı kimdir? Şereflikoçhisar Belediye başkan adayları

Şereflikoçhisar Belediyesi hangi partide? Şereflikoçhisar Belediye Başkanı kimdir? Şereflikoçhisar Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Şereflikoçhisar Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Şereflikoçhisar Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Şereflikoçhisar yerel seçim sonuçları..

Şereflikoçhisar Belediyesi hangi partide? Şereflikoçhisar Belediye başkanı kimdir? Şereflikoçhisar Belediye başkan adayları - 1

ŞEREFLİKOÇHİSAR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Şereflikoçhisar Belediyesini 11.450 alınan oy ve %57.29 oy oranı ile AK Parti adayı Memiş Çelik kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti %57.29
  • İyi Parti %38.98
  • Saadet Partisi %1.33
  • DSP %0.76
  • NESRİN AYRANCI %0.63
  • BTP %0.54
  • Diğer %0.47

TÜRKİYE HABERLERİ

Şereflikoçhisar Belediyesi hangi partide? Şereflikoçhisar Belediye başkanı kimdir? Şereflikoçhisar Belediye başkan adayları - 2

ŞEREFLİKOÇHİSAR BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Şereflikoçhisar Belediyesi Başkanı Memiş Çelik  Kimdir?


1970 yılında Devekovan kasabasında doğdum. İlkokulu Devekovan ilkokulunda, liseyi Şereflikoçhisar İmam Hatip Lisesinde okudum. Aksaray üniversitesi Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu'nda yerel yönetimler bölümünden mezun oldum ve lisans eğitimimi Anadolu Üniversitesi kamu yönetimi bölümünden tamamladım.

Siyasete ilk defa AK Parti ile 2001 yılında Şereflikoçhisar ilçe kurucular kurulunda yer alarak başladım.

2004 yerel seçimlerinde Ankara il genel meclis üyeliğine seçildim.

2009 yılında ise Devekovan beldesi belediye başkanlığına seçildim.

2014-2015 yıllarında AK Parti Şereflikoçhisar ilçe başkanlığı, 2015-2018 yılları arasında ise AK Parti Ankara il disiplin kurulu üyeliği görevinde bulundum.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Şereflikoçhisar Belediye Başkanı olarak siz değerli hemşehrilerimin teveccühleri ile seçildim.

Evli ve 6 çocuk babasıyım.
Şereflikoçhisar Belediyesi hangi partide? Şereflikoçhisar Belediye başkanı kimdir? Şereflikoçhisar Belediye başkan adayları - 3

ŞEREFLİKOÇHİSAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • MUHAMMET DOĞAN
  • MUSTAFA KOÇAK
  • TURAN KAYALAR
  • MEMİŞ ÇELİK
  • AVNİ YILDIRIM
  • MAHMUT CELAL ÜNSAL
  • MUSTAFA ERBEK
  • GÜLPARE BARIŞKAN
  • FAHRİ TUNA
  • ENDER GÜRTAN
  • FATMA KÜBRA GÜLER
  • BEYHAN GÜLER YILMAZ
  • ŞÜKRAN DOĞAN
  • CEMAL KİŞİ
  • AHMET TOKYAY
  • ÖNDER İLDEŞ
  • YUSUF TUNÇER
Şereflikoçhisar Belediyesi hangi partide? Şereflikoçhisar Belediye başkanı kimdir? Şereflikoçhisar Belediye başkan adayları - 4

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