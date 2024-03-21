Şereflikoçhisar Belediyesi hangi partide? Şereflikoçhisar Belediye başkanı kimdir? Şereflikoçhisar Belediye başkan adayları

ŞEREFLİKOÇHİSAR BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Şereflikoçhisar Belediyesi Başkanı Memiş Çelik Kimdir?

1970 yılında Devekovan kasabasında doğdum. İlkokulu Devekovan ilkokulunda, liseyi Şereflikoçhisar İmam Hatip Lisesinde okudum. Aksaray üniversitesi Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu'nda yerel yönetimler bölümünden mezun oldum ve lisans eğitimimi Anadolu Üniversitesi kamu yönetimi bölümünden tamamladım.Siyasete ilk defa AK Parti ile 2001 yılında Şereflikoçhisar ilçe kurucular kurulunda yer alarak başladım.2004 yerel seçimlerinde Ankara il genel meclis üyeliğine seçildim.2009 yılında ise Devekovan beldesi belediye başkanlığına seçildim.2014-2015 yıllarında AK Parti Şereflikoçhisar ilçe başkanlığı, 2015-2018 yılları arasında ise AK Parti Ankara il disiplin kurulu üyeliği görevinde bulundum.31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Şereflikoçhisar Belediye Başkanı olarak siz değerli hemşehrilerimin teveccühleri ile seçildim.Evli ve 6 çocuk babasıyım.