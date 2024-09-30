Serhat Akın’a silahlı saldırı talimatı Gürcistan’dan geldi: Gözaltındakiler adliyeye sevk edildi
Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı’nın eski golcüsü ve futbol yorumcusu Serhat Akın’a yönelik silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor. Serhat Akın’a yönelik saldırı talimatının Gürcistan’dan geldiği ve 250 bin lira karşılığında yapıldığı iddia edildi. Soruşturma kapsamında bu sabah yeni bir gelişme daha yaşandı. Saldırıda kullanılan motosikleti süren şüpheli ile tetiği çeken saldırganın da aralarında bulunduğu 6 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Fenerbahçe’nin eski golcülerinden, futbol yorumcusu Serhat Akın, geçen cuma gecesi Beykoz’da silahlı saldırıya uğradı.Saldırıyla ilgili başlatılan soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı.