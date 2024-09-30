Serhat Akın’a silahlı saldırı talimatı Gürcistan’dan geldi: Gözaltındakiler adliyeye sevk edildi

Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı’nın eski golcüsü ve futbol yorumcusu Serhat Akın’a yönelik silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor. Serhat Akın’a yönelik saldırı talimatının Gürcistan’dan geldiği ve 250 bin lira karşılığında yapıldığı iddia edildi. Soruşturma kapsamında bu sabah yeni bir gelişme daha yaşandı. Saldırıda kullanılan motosikleti süren şüpheli ile tetiği çeken saldırganın da aralarında bulunduğu 6 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Serhat Akın’a silahlı saldırı talimatı Gürcistan’dan geldi: Gözaltındakiler adliyeye sevk edildi - 1

Fenerbahçe’nin eski golcülerinden, futbol yorumcusu Serhat Akın, geçen cuma gecesi Beykoz’da silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıyla ilgili başlatılan soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı.

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Serhat Akın’a silahlı saldırı talimatı Gürcistan’dan geldi: Gözaltındakiler adliyeye sevk edildi - 2

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınanların, saldırıda kullanılan motosikletin sürücüsü O.M., tetiği çeken O.D. ile M.A, İ.T, Y.G. ile M.A. olduğu öğrenildi.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri bu sabah tamamlandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi’ne götürüldü.
Serhat Akın’a silahlı saldırı talimatı Gürcistan’dan geldi: Gözaltındakiler adliyeye sevk edildi - 3

SALDIRI TALİMATI GÜRCİSTAN’DAN GELDİ

Serhat Akın’a yönelik saldırı talimatının ise Gürcistan’dan geldiği iddia edildi.

Serhat Akın’a silahlı saldırı talimatı Gürcistan’dan geldi: Gözaltındakiler adliyeye sevk edildi - 4

Talimatı, burada yaşayan H.Ş. isimli kişinin verdiği, bu iş için saldırıyı gerçekleştirenlere 250 bin lira para vadettiği öne sürüldü.

Serhat Akın’a silahlı saldırı talimatı Gürcistan’dan geldi: Gözaltındakiler adliyeye sevk edildi - 5

Saldırı emrini veren H.Ş.’nin kasten öldürmenin de aralarında bulunduğu 10 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Serhat Akın’a silahlı saldırı talimatı Gürcistan’dan geldi: Gözaltındakiler adliyeye sevk edildi - 6
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