Serik Belediyesi hangi partide? Serik Belediye başkanı kimdir? Serik Belediye başkan adayları

SERİK BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Serik Belediyesi Başkanı Enver Aputkan Kimdir?

Enver Aputkan, 17.01.1956 tarihinde Serik Yukarıkocayatak Mahallesinde doğdu. İlk öğrenimini Yukarıkocayatak İlkokulu'da, orta öğrenimini Antalya İmam Hatip Lisesi'de, yüksek öğrenimini ise Isparta Eğitim Enstitüsü Matematik Öğretmenliği Bölümü'de tamamladı. Gençlik yıllarından itibaren siyasetle iç içe bir yaşam sürdü. 1989-1996 yılları arasında Yukarıkocayatak Köyü Muhtarlığı yapan Aputkan, 1996 yılında köy belde olunca düzenlenen ilk seçimlerde beldenin ilk belediye başkanı seçildi. Tarımsal faaliyetlerin ağırlıkta olduğu beldede çalışmalarda bulundu. Belediye Başkanlığı sürecinde halkla olumlu ilişkilerde bulunan Aputkan, beldeye bir çok hizmetin gelmesinde katkıda bulundu. 1999.2004 ve 2009 yıllarında Yukarıkocayatak Belediye Başkanı seçilen Aputkan, 2014 yılında Serik Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. Serik Belediye Başkan Yardımcısı görevinde bulundu. 2018 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. Evli ve 4 çocuk babasıdır. Enver Aputkan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Antalya Serik Belediye Başkan adayıdır.