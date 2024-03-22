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Serik Belediyesi hangi partide? Serik Belediye başkanı kimdir? Serik Belediye başkan adayları

Serik Belediyesi hangi partide? Serik Belediye Başkanı kimdir? Serik Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Antalya Serik Belediyesini hangi parti kazandı ve Antalya Serik Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Antalya Serik yerel seçim sonuçları..

Serik Belediyesi hangi partide? Serik Belediye başkanı kimdir? Serik Belediye başkan adayları - 1

SERİK BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Antalya Serik Belediyesini 28.759 alınan oy ve %37.46 oy oranı ile AK Parti adayı Enver Aputkan kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti %37.46
  • DSP %32.28
  • İyi Parti %27.73
  • DP %1.47
  • Saadet Partisi %0.67
  • Vatan Partisi %0.22
  • Diğer %0.16

TÜRKİYE HABERLERİ

Serik Belediyesi hangi partide? Serik Belediye başkanı kimdir? Serik Belediye başkan adayları - 2

SERİK BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Serik Belediyesi Başkanı Enver Aputkan Kimdir?


 Enver Aputkan, 17.01.1956 tarihinde Serik Yukarıkocayatak Mahallesinde doğdu. İlk öğrenimini Yukarıkocayatak İlkokulu'da, orta öğrenimini Antalya İmam Hatip Lisesi'de, yüksek öğrenimini ise Isparta Eğitim Enstitüsü Matematik Öğretmenliği Bölümü'de tamamladı. Gençlik yıllarından itibaren siyasetle iç içe bir yaşam sürdü. 1989-1996 yılları arasında Yukarıkocayatak Köyü Muhtarlığı yapan Aputkan, 1996 yılında köy belde olunca düzenlenen ilk seçimlerde beldenin ilk belediye başkanı seçildi. Tarımsal faaliyetlerin ağırlıkta olduğu beldede çalışmalarda bulundu. Belediye Başkanlığı sürecinde halkla olumlu ilişkilerde bulunan Aputkan, beldeye bir çok hizmetin gelmesinde katkıda bulundu. 1999.2004 ve 2009 yıllarında Yukarıkocayatak Belediye Başkanı seçilen Aputkan, 2014 yılında Serik Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. Serik Belediye Başkan Yardımcısı görevinde bulundu. 2018 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. Evli ve 4 çocuk babasıdır. Enver Aputkan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Antalya Serik Belediye Başkan adayıdır.
Serik Belediyesi hangi partide? Serik Belediye başkanı kimdir? Serik Belediye başkan adayları - 3

SERİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • VELİ VURAL
  • KADİR KUMBUL
  • ENVER APUTKAN
  • OSMAN BÜLÜÇ
  • MEHMET HABALI
  • ZEYNEP HAZAROĞLU
  • RAMAZAN ÇALIK
  • TAYFUN YÜKSEL
  • OSMAN BURSA
  • AZİZ GÜNYELİ
  • HÜSEYİN TURHAN SERT
  • TEVFİK NAMAL
  • MEHMET ÇAYIR
  • AYŞEN BOZKURT
  • EMRAH DELEN
  • ŞULE BÜBER
  • İBRAHİM YİĞİT
Serik Belediyesi hangi partide? Serik Belediye başkanı kimdir? Serik Belediye başkan adayları - 4

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