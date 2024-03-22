Serik Belediyesi hangi partide? Serik Belediye başkanı kimdir? Serik Belediye başkan adayları
Serik Belediyesi hangi partide? Serik Belediye Başkanı kimdir? Serik Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Antalya Serik Belediyesini hangi parti kazandı ve Antalya Serik Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Antalya Serik yerel seçim sonuçları..
SERİK BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Antalya Serik Belediyesini 28.759 alınan oy ve %37.46 oy oranı ile AK Parti adayı Enver Aputkan kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti %37.46
- DSP %32.28
- İyi Parti %27.73
- DP %1.47
- Saadet Partisi %0.67
- Vatan Partisi %0.22
- Diğer %0.16