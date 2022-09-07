Serin hava etkisini yitiriyor! Sıcaklıklar tekrar artacak (İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?)

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Artvin, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.