Serin hava etkisini yitiriyor! Sıcaklıklar tekrar artacak (İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?)

Haberler - ntv.com.tr 07.09.2022 - 07:49
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Artvin, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı; kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
İstanbul'da parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken hava sıcaklıklarında mevsim normallerinin biraz altında olması bekleniyor.
06.00 - 09.00 hissedilen sıcaklık 22 derece
09.00 - 12.00 hissedilen sıcaklık 25 derece
12.00 - 15.00 hissedilen sıcaklık 27 derece
15.00 - 18.00 hissedilen sıcaklık 24 derece
18.00 - 21.00 hissedilen sıcaklık 22 derece
21.00 - 24.00 hissedilen sıcaklık 21 derece
İstanbul'da hava sıcaklıkları çarşamba gününden itibaren artmaya mevsim normalleri seviyesine gelmesi bekleniyor. İstanbul'da hafta sonu güneşli bir hava beklenirken en yüksek sıcaklık da 30 derece olacak.