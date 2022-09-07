Serin hava etkisini yitiriyor! Sıcaklıklar tekrar artacak (İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Mevsim normallerini altında seyreden hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde artacağı ve hafta sonu güneşli bir havanın ülke geneline hakim olması bekleniyor.

Haberler - ntv.com.tr 07.09.2022 - 07:49

Serin hava etkisini yitiriyor! Sıcaklıklar tekrar artacak (İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?) - 1

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Artvin, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Serin hava etkisini yitiriyor! Sıcaklıklar tekrar artacak (İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?) - 2

BUGÜN HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı; kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Serin hava etkisini yitiriyor! Sıcaklıklar tekrar artacak (İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?) - 3

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken hava sıcaklıklarında mevsim normallerinin biraz altında olması bekleniyor.

06.00 - 09.00 hissedilen sıcaklık 22 derece
09.00 - 12.00 hissedilen sıcaklık 25 derece
12.00 - 15.00 hissedilen sıcaklık 27 derece
15.00 - 18.00 hissedilen sıcaklık 24 derece
18.00 - 21.00 hissedilen sıcaklık 22 derece
21.00 - 24.00 hissedilen sıcaklık 21 derece

Serin hava etkisini yitiriyor! Sıcaklıklar tekrar artacak (İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?) - 4

İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da hava sıcaklıkları çarşamba gününden itibaren artmaya mevsim normalleri seviyesine gelmesi bekleniyor. İstanbul'da hafta sonu güneşli bir hava beklenirken en yüksek sıcaklık da 30 derece olacak.

Serin hava etkisini yitiriyor! Sıcaklıklar tekrar artacak (İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?) - 5

8 EYLÜL PERŞEMBE GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Serin hava etkisini yitiriyor! Sıcaklıklar tekrar artacak (İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?) - 6

9 EYLÜL CUMA GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Serin hava etkisini yitiriyor! Sıcaklıklar tekrar artacak (İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?) - 7

10 EYLÜL CUMARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Serin hava etkisini yitiriyor! Sıcaklıklar tekrar artacak (İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?) - 8

11 EYLÜL PAZAR GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

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