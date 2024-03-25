Serinhisar Belediyesi hangi partide? Serinhisar Belediye başkanı kimdir? Serinhisar Belediye başkan adayları
Serinhisar Belediyesi hangi partide? Serinhisar Belediye Başkanı kimdir? Serinhisar Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Denizli Serinhisar Belediyesini hangi parti kazandı ve Denizli Serinhisar Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Denizli Serinhisar yerel seçim sonuçları..
SERİNHİSAR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Denizli'nin Serinhhisar Belediyesini 4.840 alınan oy ve %49.73 oy oranı ile CHP adayı Hüseyin Gemi kazanmıştır.Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- CHP%49.73
- AK Parti%46.70
- BBP%2.72
- Saadet Partisi%0.35
- DP%0.21
- Vatan Partisi%0.12