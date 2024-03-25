Serinhisar Belediyesi hangi partide? Serinhisar Belediye başkanı kimdir? Serinhisar Belediye başkan adayları

SERİNHİSAR BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Serinhisar Belediyesi Başkanı Hüseyin Gemi Kimdir?

Hüseyin Gemi, 17 Kasım 1963’te Denizli, Kızılhisar’da doğmuştur. Mali müşavir, siyasetçi ve Serinhisar Belediye Başkanı’dır.

İlk ve orta öğrenimini Kızılhisar’da, lise öğrenimini Acıpayam Ticaret meslek Lisesi’nde, yükseköğrenimini Anadolu Üniversitesinde tamamladı.1984 yılından 2004 yılına kadar Serinhisar İlçesinde mali müşavirlik yaptı.

2004,2009, 2014, 2019 yerel seçimlerinde Serinhisar Belediyesi Başkanlığı’na aday olmuş ve 2004, 2009, 2019 yerel seçimlerinde olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi’nden üç dönem Belediye Başkanı seçilmiştir.

3 Nisan 2019 yerel seçimlerinde seçilerek, 3. Kez Serinhisar Belediye Başkanlığı görevine başlayan Hüseyin Gemi evli ve 3 çocuk babasıdır.