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Serinhisar Belediyesi hangi partide? Serinhisar Belediye başkanı kimdir? Serinhisar Belediye başkan adayları

Serinhisar Belediyesi hangi partide? Serinhisar Belediye Başkanı kimdir? Serinhisar Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Denizli Serinhisar Belediyesini hangi parti kazandı ve Denizli Serinhisar Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Denizli Serinhisar yerel seçim sonuçları..

Serinhisar Belediyesi hangi partide? Serinhisar Belediye başkanı kimdir? Serinhisar Belediye başkan adayları - 1

SERİNHİSAR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Denizli'nin Serinhhisar Belediyesini 4.840 alınan oy ve %49.73 oy oranı ile CHP adayı Hüseyin Gemi kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları
  • CHP%49.73
  • AK Parti%46.70
  • BBP%2.72
  • Saadet Partisi%0.35
  • DP%0.21
  • Vatan Partisi%0.12

TÜRKİYE HABERLERİ

Serinhisar Belediyesi hangi partide? Serinhisar Belediye başkanı kimdir? Serinhisar Belediye başkan adayları - 2

SERİNHİSAR BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Serinhisar Belediyesi Başkanı Hüseyin Gemi Kimdir?

Hüseyin Gemi, 17 Kasım 1963’te Denizli, Kızılhisar’da doğmuştur. Mali müşavir, siyasetçi ve Serinhisar Belediye Başkanı’dır.

İlk ve orta öğrenimini Kızılhisar’da, lise öğrenimini Acıpayam Ticaret meslek Lisesi’nde, yükseköğrenimini Anadolu Üniversitesinde tamamladı.1984 yılından 2004 yılına kadar Serinhisar İlçesinde mali müşavirlik yaptı.

2004,2009, 2014, 2019 yerel seçimlerinde Serinhisar Belediyesi Başkanlığı’na aday olmuş ve 2004, 2009, 2019 yerel seçimlerinde olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi’nden üç dönem Belediye Başkanı seçilmiştir.

3 Nisan 2019 yerel seçimlerinde seçilerek, 3. Kez Serinhisar Belediye Başkanlığı görevine başlayan Hüseyin Gemi evli ve 3 çocuk babasıdır.

Serinhisar Belediyesi hangi partide? Serinhisar Belediye başkanı kimdir? Serinhisar Belediye başkan adayları - 3

SERİNHİSAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • CEMAL KOBAŞ
  • ŞÜKRÜ AVERİ
  • ASIM GÜNAY
  • İLYAS BEYTEMİR
  • ÖMER UÇAR
  • TANER SARIKAYA
  • OSMAN KILIÇ
  • MEHMET NURİ ÇELİK
  • MUSTAFA ÇAKIROĞLU
  • MEHMET GÖK
  • ÖMER YAĞCIOĞLU
  • YAŞAR KAYA
Serinhisar Belediyesi hangi partide? Serinhisar Belediye başkanı kimdir? Serinhisar Belediye başkan adayları - 4

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