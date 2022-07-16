Serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde arkadaşlarıyla serinlemek için su kanalına giren gencin cesedine girdiği yerden 10 kilometre ileride ulaşıldı.

Haberler - İHA - DHA 16.07.2022 - 19:03

Serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu - 1

Alınan bilgilere göre, 'ın Silvan ilçesinde arkadaşlarıyla serinlemek için Gözderesi köyünde su kanalına giren 26 yaşındaki Mehmet Uğurlu, suyun akıntılı olması nedeniyle dengesini kaybederek kayboldu.

Serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu - 2

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, ANDA arama kurtarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye dalgıç ekipleri sevk edildi.

Serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu - 3

AFAD İl Müdürü İlhami Çakmak ve ekiplerin yaklaşık 5 saattir başlattığı arama çalışmaları neticesinde Uğurlu’nun cansız bedeni düştüğü yerden 10 kilometre ileride bulundu.

Serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu - 4
Serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu - 5
Serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu - 6
Serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu - 7
Serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu - 8
Serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu - 9
Serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu - 10

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