Serinlemek için Toroslardan kar kütleleri taşıyorlar

Antalya'nın Kaş ilçesi ile Muğla'nın Seydikemer ilçesi arasında kalan batı Torosların en yüksek ikinci tepesi olan Akdağ'ın kuzeybatı eteklerinde bulunan 2 bin 650 rakımlı Evkaya Yaylası yolunun kıyısında ve kayaların arasında bulunan karlar serinleme ve geçim kaynağı oluyor.

Sahil bölgelerine kar götürenler bunları akraba, komşu ve eş dosta hediye ediyor. Bazıları da pekmez, bal ve meyve aromaları ile karıştırarak 'karlama' adı verilen soğuk içecek olarak satıyor ve sağladığı gelirle de aile bütçesine katkı sağlıyor. Bazıları da karlama yapan iş yerlerine kar kütlelerini satıyor. Karlama özellikle sahil ilçelerinde kurulan pazarlarda yoğun şekilde tercih ediliyor.