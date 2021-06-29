Serinlemek için Toroslardan kar kütleleri taşıyorlar

DHA 29.06.2021 - 11:57
Antalya'nın Kaş ilçesi ile Muğla'nın Seydikemer ilçesi arasında kalan batı Torosların en yüksek ikinci tepesi olan Akdağ'ın kuzeybatı eteklerinde bulunan 2 bin 650 rakımlı Evkaya Yaylası yolunun kıyısında ve kayaların arasında bulunan karlar serinleme ve geçim kaynağı oluyor.
Kaş, Elmalı ve Seydikemer'den zor yolları aşarak gelenler, önce karların üzerini temizliyor. Karlar motorlu testere, el testeresi ve keserle, dikdörtgen prizması şeklinde kesiliyor. Ardından kesilen kar kütlesinin altı oyuluyor.
Ortaya çıkan 60-80 kilo arasındaki kar kütleleri çuvallara koyuluyor. Omuzlarda taşınarak araçlara yerleştirilen kar kütleleri ardından sahil bölgelerine götürülüyor.