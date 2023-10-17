Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 66 personel alımı yapacak: Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 66 personel alımı yapacağını açıklamasının ardından başvuruların ne zaman ve nasıl yapılacağı sorgulanmaya başladı. SPK, sınavdan başarılı olmak şartıyla, bünyesinde yer alacak 43 Memur, 8 Koruma ve Güvenlik Memuru, 4 Şoför, Teknik Hizmetler sınıfında bulunan 1 Tekniker, 2 Arşivci, 4 Teknisyen ile Yardımcı Hizmetler sınıfında bulunan 4 Hizmetli için kadro açtı. Peki, SPK personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
Sermaye Piyasası Kurulu’nda Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 43 Memur, 8 Koruma ve Güvenlik Memuru, 4 Şoför, Teknik Hizmetler sınıfında bulunan 1 Tekniker, 2 Arşivci, 4 Teknisyen ile Yardımcı Hizmetler sınıfında bulunan 4 Hizmetli kadrosuna başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır.