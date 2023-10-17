Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 66 personel alımı yapacak: Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 66 personel alımı yapacağını açıklamasının ardından başvuruların ne zaman ve nasıl yapılacağı sorgulanmaya başladı. SPK, sınavdan başarılı olmak şartıyla, bünyesinde yer alacak 43 Memur, 8 Koruma ve Güvenlik Memuru, 4 Şoför, Teknik Hizmetler sınıfında bulunan 1 Tekniker, 2 Arşivci, 4 Teknisyen ile Yardımcı Hizmetler sınıfında bulunan 4 Hizmetli için kadro açtı. Peki, SPK personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 66 personel alımı yapacak: Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler? - 1

Sermaye Piyasası Kurulu’nda Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 43 Memur, 8 Koruma ve Güvenlik Memuru, 4 Şoför, Teknik Hizmetler sınıfında bulunan 1 Tekniker, 2 Arşivci, 4 Teknisyen ile Yardımcı Hizmetler sınıfında bulunan 4 Hizmetli kadrosuna başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 66 personel alımı yapacak: Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler? - 2

SPK PERSONEL ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

Giriş sınavı, sözlü sınav olarak yapılacaktır. Sınavın yapılacağı yer ve tarihleri Kurulun resmi internet sitesi üzerinden (www.spk.gov.tr) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ilan edilecek.

Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 66 personel alımı yapacak: Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler? - 3

SPK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını 18.10.2023 - 01.11.2023 tarihleri arasında 23.59’a kadar e-Devlet üzerinde Sermaye Piyasası Kurulu- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecektir.

Giriş sınavı ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler Kurulun www.spk.gov.tr web adresi ile Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yayımlanacaktır. Sınav ile ilgili yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Adayların başvuru sırasında sisteme, aktif olarak kullandıkları telefon numarası ve e-posta adresini kaydetmeleri ve belirli aralıklarla kontrol ederek duyuru ve bilgilendirmeleri takip etmeleri gerekmektedir.

Adaylar sadece bir sınav için başvuruda bulunabilecek olup, birden fazla sınava başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 66 personel alımı yapacak: Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler? - 4

SINAVA KATILMA ŞARTLARI NELER?

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

2- 01 Ocak 2023 tarihi itibariyle Memur, Tekniker, Arşivci, Teknisyen , Koruma ve Güvenlik Memuru ve Şoför için 35 yaşını, Hizmetli için ise 30 yaşını doldurmamış olmak,

3- Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali bulunmamak,

4- Giriş işlemleri dolayısıyla gerçeğe aykırı bilgi ve belgeler vermemek, beyanda bulunmamak,

5- Diğer bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya bu yükümlülüğe ilişkin borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak,

6- ÖSYM tarafından 2022 yılında B grubu kadrolar için yapılan ve halen geçerli olan Kamu Personel Seçme Sınavına katılmış olup, aşağıdaki listede belirtilen şartları taşımak.

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