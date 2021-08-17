Serpincik Göleti'nde su 30 metre çekildi

Karşıyaka Mahallesi yakınlarında bulunan ve turizme kazandırılması için Sivas Belediyesi tarafından proje hazırlanan Serpincik Göleti'nin zemindeki suyu, kuraklık nedeniyle çekildi.

''BURASI SİVAS'IN GÖZ BEBEĞİDİR'' Bölgede yaşayan Necmettin Acar (66), "Göletin suyu bu aylarda çekiliyor. Burayı en son ocak ayında dolu gördüm. Buranın güzelleşmesini isterim. Burası Sivas'ın göz bebeğidir. İnsanlar geliyor ama buralara çöp atıyor. Eskiden doğa vardı, şimdi doğa diye bir şey kalmamış. Su içindeki ağaçlar da gün yüzüne çıkmış" dedi.