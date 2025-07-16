Sertaç Taşdelen kimdir? Faladdin ve Binnaz uygulamalarının kurucusu Sertaç Taşdelen biyografisi
Faladdin ve Binnaz uygulamalarının sahibi Sertaç Taşdelen çeşitli girişimleri ile tanınıyor. 1983 doğumlu olan Taşdelen, aynı zamanda manken, fotoğrafçı olarak da öne çıkıyor. Çevrimiçi fal uygulaması olarak bilinen Faladdin ve Binnaz'ın yaratıcısı olarak biliniyor. İşletme eğitimi alan Sertaç Taşdelen aslen nereli?
Sertaç Taşdelen, Bilkent Üniversitesi'nde eğitim gördü. Girişimcinin aynı zamanda kendi adında bir giyim markası vardır. Kariyerine 22 yaşında Dubai'de başladı. Akabinde çalışmalarına Singapur'da devam etti. Sertaç Taşdelen'in hayatı ve biyografisine dair detaylar merakla araştırılıyor. İşte, ayrıntılar...