Sertaç Taşdelen kimdir? Faladdin ve Binnaz uygulamalarının kurucusu Sertaç Taşdelen biyografisi

Faladdin ve Binnaz uygulamalarının sahibi Sertaç Taşdelen çeşitli girişimleri ile tanınıyor. 1983 doğumlu olan Taşdelen, aynı zamanda manken, fotoğrafçı olarak da öne çıkıyor. Çevrimiçi fal uygulaması olarak bilinen Faladdin ve Binnaz'ın yaratıcısı olarak biliniyor. İşletme eğitimi alan Sertaç Taşdelen aslen nereli?

Sertaç Taşdelen kimdir? Faladdin ve Binnaz uygulamalarının kurucusu Sertaç Taşdelen biyografisi - 1

Sertaç Taşdelen, Bilkent Üniversitesi'nde eğitim gördü. Girişimcinin aynı zamanda kendi adında bir giyim markası vardır. Kariyerine 22 yaşında Dubai'de başladı. Akabinde çalışmalarına Singapur'da devam etti. Sertaç Taşdelen'in hayatı ve biyografisine dair detaylar merakla araştırılıyor. İşte, ayrıntılar...

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Sertaç Taşdelen kimdir? Faladdin ve Binnaz uygulamalarının kurucusu Sertaç Taşdelen biyografisi - 2

SERTAÇ TAŞDELEN KİMDİR?

Taşdelen, 1983 yılında Ankara'da doğdu ve Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Çalışma hayatına 22 yaşında Dubai’de Ernst & Young’da Yönetim Danışmanı olarak başladı. 2010’da aynı şirketin Singapur ofisinde çalışmaya devam etti.

Sertaç Taşdelen kimdir? Faladdin ve Binnaz uygulamalarının kurucusu Sertaç Taşdelen biyografisi - 3

Annesinden esinlenerek "Binnaz" uygulamasını çıkardı ve 2012 yılında istifa ederek girişimci olarak yoluna devam etti. Pek çok ülkede fotoğraf sergileri açan isim, Binnaz ile çeşitli ödüllere layık görülmüştür. Taşdelen ardından Faladdin uygulamasını çıkardı.

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