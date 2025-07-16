Sertaç Taşdelen kimdir? Faladdin ve Binnaz uygulamalarının kurucusu Sertaç Taşdelen biyografisi

Annesinden esinlenerek "Binnaz" uygulamasını çıkardı ve 2012 yılında istifa ederek girişimci olarak yoluna devam etti. Pek çok ülkede fotoğraf sergileri açan isim, Binnaz ile çeşitli ödüllere layık görülmüştür. Taşdelen ardından Faladdin uygulamasını çıkardı.