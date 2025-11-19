Servet Böcek, eşi ve iki çocuğunun yanına defnedildi
Zehirlenme şüphesiyle eşi ve çocuklarının ardından yaşamını yitiren Servet Böcek son yolculuğuna uğurlandı. Dede Yılmaz Böcek, "Torunum Kadir yaşasaydı yarın doğum gününü kutlayacaktık. Kopardılar bizden onları." dedi. Böcek ailesinden geriye bu can yakan fotoğraf kaldı.
Fatih'te oteldeyken zehirlenme şüphesiyle götürüldükleri hastanede hayatını kaybeden Kadir Muhammet Böcek, Masal Böcek ve anne Çiğdem Böcek, 15 Kasım'da Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde toprağa verildi.
Baba Servet Böcek de pazartesi günü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Servet Böcek için bugün öğle vakti Bolvadin'de cenaze töreni düzenlendi.
İlçe merkezindeki Müslümana Camisi'ndeki törene Kaymakamı Ali Arıkan, İlçe Müftüsü Resül Arıcı, diğer protokol üyeleri ile Servet Böcek'in babası Yılmaz Böcek, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Servet Böcek'in cenazesi, eşi ve iki çocuğunun yanına defnedildi.
MİNİK KADİR YARIN 6 YAŞINA GİRECEKTİ
20 Kasım 2019 doğumlu olan Kadir Muhammet Böcek'in yarın 6'ıncı yaş gününü kutlayacağı öğrenildi.
Servet Böcek'in babası Yılmaz Böcek, "Keşke Kadir'im yaşasaydı hep beraber kutlasaydık doğum gününü. Kopardılar bizden onları." dedi.
Acılı baba, "Sadece elimizde kalan resimleri ile yetinebileceğiz. Kendi kendimizi kandıracağız yani başka bir şey yok." dedi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken incelemeye alınan numunelerin de sonuçları çıktı.
İstanbul İl Tarım Müdürlüğü raporuna göre, Böcek ailesinin yemeklerinde uygunsuz bir madde tespit edilmedi.
Dün açıklanan adli tıp ön raporuna göre ise ailenin ölümün nedeninin otel ilaçlanırken kullanılan kimyasal madde olan alüminyum fosfit olabileceği belirtiliyor.