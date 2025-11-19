Servet Böcek, eşi ve iki çocuğunun yanına defnedildi

20 Kasım 2019 doğumlu olan Kadir Muhammet Böcek'in yarın 6'ıncı yaş gününü kutlayacağı öğrenildi.

Servet Böcek'in babası Yılmaz Böcek, "Keşke Kadir'im yaşasaydı hep beraber kutlasaydık doğum gününü. Kopardılar bizden onları." dedi.

Acılı baba, "Sadece elimizde kalan resimleri ile yetinebileceğiz. Kendi kendimizi kandıracağız yani başka bir şey yok." dedi.